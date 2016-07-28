На Тверской улице в День города откроют 10 праздничных площадок

Завершилось благоустройство участка Тверской улицы

10 праздничных площадок организуют на Тверской улице в День города, передает mos.ru.

2016 год был объявлен Годом российского кино, и синематограф станет темой празднования дня рождения столицы. На Тверской улице от Козицкого переулка до Манежной площади воспроизведут фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Цирк", "Место встречи изменить нельзя", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "Гостья из будущего", "Ночной дозор" и "Стиляги".

Гостей встретят актеры в образах героев лент, а на самой улице поставят арт-объекты, реконструирующие сцены из фильмов: копию фонтана "Дружба народов", цирковую пушку, машину "Фердинанд" и флипы (кабинки из "Гостьи из будущего").

Также на празднике будут реконструкции киноэпизодов, выступления музыкальных коллективов с песнями из фильмов и мастер-классы, основанные на сюжетах фильмов.

День города в Москве отмечают в первую субботу сентября, но в этом году праздник совпал с Днем солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), и в ходе голосования в "Активном гражданине" москвичи решили, что нужно перенести праздник на 10 и 11 сентября.

В эти же дни в городе будет проходить фестиваль "Московское кино", который входит в цикл мероприятий "Московские сезоны".