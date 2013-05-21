Реконструкцию площади Тверской заставы завершат до конца 2015 года

Стройка на площади Тверской заставы закончится в 2015 году

Завершить реконструкцию площади Тверской заставы планируется к концу 2015 года. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании столичного правительства, все работы будут закончены за 24 месяца при том, что нормативный срок – 48 месяцев.

По его словам, на строительство будет выделено ориентировочно 5,2 миллиардов рублей. В планах: создание эстакады, паркинга, стоянки для такси и благоустройство территории. При этом исторически Тверской путепровод не будет увеличен в размерах – эстакада пройдет параллельно ему.

Марат Хуснуллин также отметил, что по проекту благоустройства и строительства паркинга вскоре будет объявлен конкурс, но если инвестор не будет найден, строительство пройдет за государственный счет. Заммэра рассказал, что новый паркинг будет включать 1100 машино-мест, а реконструкция транспортных магистралей повысит их пропускную способность в два раза.

Кроме того, по его словам, на площади Тверской заставы появится транспортно-пересадочный узел, где можно будет оставить машину и пересесть на общественный транспорт, в том числе на железнодорожный. Пропускную способность железной дороги на данном участке также планируется увеличить.