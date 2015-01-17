В столице продолжаются поиски пропавшей в Тушине 13-летней школьницы

В городе продолжаются поиски 13-летней школьницы

В Тушине разыскивают 13-ти-летнюю школьницу Злату Прошину, передает телеканал "Москва 24".

Девушка не появлялась дома уже двое суток. Родственники говорят, что у нее мог случиться нервный срыв. К поискам подключились волонтеры и полиция.

"Вчера в 14:30 мы переходили на Киевскую кольцевую в сторону радиальной. Она остановилась, начала смотреть по сторонам. У нее в руках был толи телефон, толи планшет, шапка в руках у нее была в пумпоном, волосы были через плечо, правое плечо по пояс светло-русые. Я еще обратила внимание, что потерянный ребенок был, не знал куда ей что ли пойти", - рассказывает очевидец Анна Бородулина.

Съемочная группа телеканала "Москва 24" принимает участие в поисках. Если вы видели Злату Прошину или у вас есть информация о ее местонахождении, позвоните в редакцию по телефону 8 (495) 728-73-10.

Отметим, что в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.