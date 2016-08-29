Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа 2016, 12:09

Авиа и аэропорты

Первый чартер с российскими туристами отправится в Турцию в начале сентября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первые чартерные рейсы в Турцию отправятся из России в начале сентября, сообщает ТАСС.

Как уточнила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, первый чартер полетит 4-5 сентября.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные рейсы в Турцию. Авиакомпании уже подают в Росавиацию заявки на полеты.

История вопроса

Запрет чартерных рейсов в Турцию ввели в ноябре прошлого года. Такую меру вместе с другими экономическими санкциями РФ ввела после атаки турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.

Позже на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил о возобновлении чартерного сообщения, соответствующий документ был подписан в конце июня.

Турция АТОР авиасообщение авиа и аэропорты межрегиональные и международные связи
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика