Первый чартер с российскими туристами отправится в Турцию в начале сентября

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Первые чартерные рейсы в Турцию отправятся из России в начале сентября, сообщает ТАСС.

Как уточнила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, первый чартер полетит 4-5 сентября.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные рейсы в Турцию. Авиакомпании уже подают в Росавиацию заявки на полеты.

История вопроса Запрет чартерных рейсов в Турцию ввели в ноябре прошлого года. Такую меру вместе с другими экономическими санкциями РФ ввела после атаки турецкими ВВС российского Запрет чартерных рейсов в Турцию ввели в ноябре прошлого года. Такую меру вместе с другими экономическими санкциями РФ ввела после атаки турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 Позже на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил о возобновлении чартерного сообщения, соответствующий документ был подписан в конце июня.

