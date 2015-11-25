Турки не хотят прекращения авиасообщения с Россией – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с Су-24 подорвал отношения с Турцией. Он уже имеет последствия в бизнес-проектах и в туристической сфере. В Госдуме предлагают приостановить авиасообщение с Турцией.

Основатель Ассоциации изучения русского языка и русской культуры в Измире Андрей Пономарев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как в Турции отреагировали на этот инцидент.

"Все турецкие газеты придерживаются официальной позиции, что самолет залетел на пространство Турции, причем несколько раз и был предупрежден, после чего его сбили. Также СМИ освещают падение курса лиры после речи Путина и возможные последствия для турецкой экономики. Люди находятся в тихом ужасе, потому что у всех проекты, так или иначе связанные с Россией, особенно в сфере туризма.

В Турции живут сотни тысяч русских. Они тоже в шоке, никто не ожидал, что до такого может дойти. Сейчас никто не знает, что делать. Те турки, которые собирались поехать в Россию, боятся, что не смогут вернуться", – пояснил он.

По словам эксперта, отношения к русским, живущим в Турции, после инцидента не изменилось, им выражают соболезнования. Однако многие местные жители оправдывают действия властей.

Напомним, один из пилотов сбитого Турцией Су-24 был спасен сирийской армией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатического представителя Москвы во Франции.

Кроме того, один из ливанских телеканалов на своей странице в Facebook также сообщил, что второй пилот сбитого российского бомбардировщика жив. Связь с ним удалось установить после шестичасовых поисков.

Затем в дело вступил спецназ сирийской армии, которому удалось вывести летчика из тыла боевиков и сейчас он находится в безопасности на российской авиабазе Хмеймим.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской авиагруппы в Сирии был атакован во вторник утром, когда возвращался с задания на военную базу. Ракету "воздух-воздух" выпустил по самолету турецкий истребитель F-16. Машина упала на севере Сирии, около границы с Турцией. Оба пилота успели катапультироваться.

По некоторым данным, один из летчиков был убит огнем с земли. Кроме того, во время поисково-спасательной операции был сбит российский военный вертолет. Погиб один морской пехотинец-контрактник.

Владимир Путин назвал гибель Су-24 "ударом в спину со стороны пособников террористов". В администрации американского президента пришли к выводу, что российский Су-24 был сбит над территорией Сирии.