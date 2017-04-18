Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2017, 20:08

Туризм

Турецкий парламент продлил режим ЧП еще на три месяца

Фото: Zuma/ТАСС/Jodi Hilton

Турецкий парламент продлил режим ЧП еще на три месяца, передает ТАСС.

Он будет действовать до 20 июля. В коммюнике Совета национальной безопасности (СНБ) страны говорится, что режим чрезвычайного положения продлевается для обеспечения защиты прав и свобод турецких граждан, а также соблюдения принципов демократии и правового государства.

Тем не менее, с такой формулировкой не согласны представители ОБСЕ. Накануне они заявили, что проведенный в Турции референдум не соответствует принципу прав и свобод граждан как раз из-за введенного в стране режима ЧП.

По результатам прошедшего в Турции всенародного голосования, в стране меняется форма правления – с парламентской республики на президентскую, что делает полномочия действующего президента Реджепа Эрдогана практически безграничными.
Турция референдум жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика