Фото: Zuma/ТАСС/Jodi Hilton

Турецкий парламент продлил режим ЧП еще на три месяца, передает ТАСС.

Он будет действовать до 20 июля. В коммюнике Совета национальной безопасности (СНБ) страны говорится, что режим чрезвычайного положения продлевается для обеспечения защиты прав и свобод турецких граждан, а также соблюдения принципов демократии и правового государства.

Тем не менее, с такой формулировкой не согласны представители ОБСЕ. Накануне они заявили, что проведенный в Турции референдум не соответствует принципу прав и свобод граждан как раз из-за введенного в стране режима ЧП.