Michael Trammer/Zuma/ТАСС

Попытка государственного переворота в Турции провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников, сообщает ТАСС.

Утром был сбит второй вертолет Вооруженных сил Турции, штурмовавший здание оператора спутникового вещания Turksat. Ранее подразделения армии и полиция, оставшиеся лояльными Эрдогану, вынудили сдаться войска мятежников в Анкаре и Стамбуле.

В ходе попытки смены власти погибли по меньшей мере 60 человек. Большая часть погибших приходится на гражданское население.

По подозрению в причастности к перевороту задержаны 754 человека.

По предварительным данным, россиян в числе погибших и пострадавших нет. В настоящее время в стране находятся около пяти тысяч туристов.

Регулярное авиасообщение с Турцией было прервано в ходе переворота, оно пока не возобновлено.