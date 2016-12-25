Коллеги вспоминают девять российских журналистов, погибших в катастрофе Ту-154

Погибших на борту самолета ТУ-154 журналистов вспоминают коллеги по цеху, передает телеканал "Москва 24". Среди жертв сотрудники трех телеканалов: "Звезды", "Первого" и НТВ. К телецентру "Останкино" весь день везут цветы москвичи.

Рядом со входом в центр поставили стол, на нем фотографии всех девяти погибших. От первого канала на борту самолета были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Адександр Сойдов. Их память сегодня почтил гендиректор "Первого" Констатин Эрнст.

"Звезда" потеряла своего самого молодого корреспондента Павла Обухова, а с ним оператора Александра Суранова и помощника оператора Валерия Ржевского.

В составе группы НТВ летели корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Их коллеги целый день вспоминают последние разговоры и сообщения, которые присылали некоторые их погибших прямо с борта самолета, который вскоре упал в Черное море.