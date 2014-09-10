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10 сентября 2014, 16:58

Культура

Мобильный велоквест организуют в Новой Москве

Фото: m24.ru

В субботу, 13 сентября, на территории Троицкого административного округа в Новой Москве организуют мобильный велоквест. Участвовать в нем могу велосипедисты, имеющие мобильный телефон или планшет с доступом в интернет.

Организаторы квеста обещают увлекательное путешествие по неизвестным уголкам Новой Москвы. Участники попадут в "Горную страну", узнают, где расположена копия Крымского моста и на каких дачах жили советские писатели.
Также в рамках велопрогулки исследуют зону отдыха "Заречье" и "Камвольную фабрику" в Троицке.

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"Появилась мобильная версия квеста, с которой стало возможным проходить его в любое удобное время", - отметили в департаменте культуры Москвы.

Старт квеста в 15.00. Сбор участников у Центра культуры и спорта "Ватутинки".

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