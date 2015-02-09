Центр нанотехнологий в Троицке получит налоговые льготы

Троицк станет крупным центром инноваций - Собянин

Нанотехнологическому центру "Техноспарк" в Троицке официально присвоили статус технопарка. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра инновационного предприятия.

"На этой площадке в Троицке с помощью "Роснано" создана еще одна новейшая технологическая площадка, и, конечно, мы считаем, что она заслуживает присвоения городского технопарка со всеми теми льготами, которые она должна получить", – отметил мэр Москвы.

Теперь технопарк получит целый ряд льгот и привилегий. В частности, к управляющей компании технопарка и его резидентам применяется пониженная ставка земельного налога (0,01% от кадастровой стоимости участка), предоставляются освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и субсидии на развитие инфраструктуры (до 100 миллионов рублей).

Во время посещения "Техноспарка" Сергей Собянин осмотрел новое оборудование, разработанное на территории технополиса, в том числе бесконтактный лазер, используемый в хирургии.

Гендиректор предприятия Денис Ковалевич подчеркнул, что почти все комплектующие российского производства. "Это очень важно, потому что если это будут импортные комплектующие, то эффект будет, к сожалению, не тот, на который мы рассчитывали", – отметил мэр.

Кроме того, мэру показали логистических роботов, которые позволяют перевозить и упаковывать товар в логистических центрах 1,5 раза плотнее. "Мы это делаем совместно с "Почтой России", которая является техническим заказчиком. В центре, в одном из их представительств, тестируется этот аппарат, ну а дальше – это шаг к мобильным парковкам. Мы рассчитываем, что четыре робота смогут поднимать легковой автомобиль и вывозить очень компактно", – рассказал Денис Ковалевич.

Какие льготы предоставляют технопаркам

Нанотехнологический центр "Техноспарк" был создан в 2012 году. В декабре 2013 года были открыты два производственных корпуса центра. Одним из инициаторов проекта стал фонд инфраструктурных и образовательных программ ОАО "Роснано".

Общий бюджет "Техноспарка" составляет сегодня 1,8 миллиарда рублей. Партнерами проекта также выступили российские и международные коммерческие и научно-исследовательские организации. В составе "Техноспарка" функционирует бизнес-инкубатор площадью 600 квадратных метров.

Троицкий территориальный инновационный кластер входит в число 25 кластеров, признанных победителями конкурса, проведенного правительством РФ в 2012 году.

Отметим, согласно данным международного рейтингового агентства 2Thinknow, в 2012 году Москва впервые вошла в первую сотню инновационных городов мира, заняв 74 место в глобальном рейтинге (35 место среди городов Европы). В 2014 году Москва заняла 63 место в мире (29 место в Европе).



Ранее сообщалось, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

Напомним, что в рамках программ поддержки инноваций в Москве уже создано семь объектов инновационной промышленности: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Визбас" и "Калибр". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в прошлом году превысил порядка 1 миллиарда рублей.