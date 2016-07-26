Качели на Триумфальную площадь вернут после замены цепей

Качели на Триумфальную площадь вернут после ремонта, сообщает телеканал "Москва 24".
Как пояснили в столичном правительстве, качели сняли для замены цепей и профилактических работ. В ближайшее время их вновь поставят на место.
На исчезновение качелей отреагировали пользователи социальных сетей. В интернете появились множество фотографий опустевшей Триумфальной площади.
Парковые качели для детей и взрослых установили на Триумфальной площади в прошлом году во время благоустройства в рамках программы "Моя улица".