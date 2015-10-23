"Активные граждане" озеленят Триумфальную площадь

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

24 октября самые инициативные пользователи проекта "Активный гражданин" высадят деревья и кустарники в центре столицы, сообщает пресс-служба проекта.

В частности, москвичи озеленят Триумфальную площадь, Спиридоновку и Большую Ордынку. Ранее в рамках программы "Моя улица" завершилось благоустройство этих территорий, следующим этапом станет их озеленение.

Предполагается, горожане высадят те деревья и кустарники, которые выбрали они сами в ходе голосования в "Активном гражданине". Так, на Триумфальной площади будут высажены каштаны, липы, сирень и различные кустарники, причем озеленителям привезут не саженцы, а сразу крупные деревья.

На Большой Ордынке появятся клен остролистный, барбарис Тумберга, дерен белый и пузыреплодник Диабло — именно эти деревья и кустарники выбрали участники голосования.

Спиридоновку украсят туи — за эти деревья проголосовало большинство участников опроса.

Напомним, что всего в рамках программы "Моя улица" работы ведутся более, чем на 40 улицах. Они были выбраны путем голосования на сайте "Активный гражданин". Там же прошло и голосование по выбору вариантов будущего благоустройства улиц (дизайн лавочек, уличных фонарей и другое). Программа благоустройства "Моя улица" стартовала в мае 2015 года.

Цель программы - создать в городе благоприятную среду для пешеходов и велосипедистов. На столичных улицах отведут место для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места, улучшат уличное освещение, установят урны и лавочки.

Программа также предусматривает создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и незаконной наружной рекламы.

Озеленение по программе "Моя улица" началось 16 октября. "Середина осени – наиболее благоприятное время для работ по высадке деревьев и кустарников, поэтому в октябре будут также проведены работы по озеленению, предусмотренные проектами благоустройства", – заявили представители департамента капитального ремонта.

По их словам, на московских улицах появятся хвойные, фруктовые и декоративные деревья. Среди них туи, ели, яблони, груши, черемуха и многие другие. Озеленение дополнят посадкой кустарников – форзиции, барбариса, пузыреплодника и даже альпийской смородины.