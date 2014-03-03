Итоги конкурса на новый облик Триумфальной площади подведут 3 марта

Фото: archsovet.msk.ru

В понедельник, 3 марта, Архсовет проведет пресс-конференцию, посвященную итогам конкурса на разработку концепции нового облика Триумфальной площади. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Члены жюри объявят три проекта-финалиста и назовут имя компании-победителя. Среди участников конференции - главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, начальник управления Архитектурного совета Евгения Муринец и другие.

Архитектурный конкурс стартовал 22 января. Техническое задание включало в себя разработку благоустройства площади и проетирование велотранспортных мест, а также возможность перспективного развития территории.

