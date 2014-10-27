К Новому году центр города украсят 60 искусственных елей

Фото: Татьяна Уханова/M24.ru

В столичном департаменте СМИ и рекламы объявили о начале подготовки к празднованию Нового года. Улицы Москвы украсят искусственные ели разнообразных форм и размеров, светящиеся инсталляции и "морозные узоры".

Главные площади столицы получат собственное оформление: Театральную площадь украсит 18-метровая стела "Моя Москва" и гигантские светящиеся канделябры, а фонтан перед Большим Театром - световая инсталляция.

На Манежной площади установят шестиметровую конструкцию "Шар-гигант" и световые фонтаны.

На Кутузовском проспекте, перед Триумфальной аркой, построят светящуюся инсталляцию "Метелица".

В центре города появятся и другие украшения: стенд "Москва, с Новым 2015 годом!", снеговики-неваляшки, зимние деревья, новогодние ретро-автомобиль и микроавтобус. На Садовом кольце организуют звуковое оформление, а кое-где в центре столицы можнно будет увидеть интерактивные световые композиции. В общей сложности город украсят больше 60 искусственных елей высотой от 3,5 до 25 метров.

На праздничное оформление города власти готовы потратить до 250 миллионов рублей. Как сообщили в департаменте, все работы планируется завершить к 15 декабря.

В прошлом году на улицах Москвы установили более 2 тысяч световых деревьев и 300 елей, среди них 73 двадцатиметровых. Прошло 1400 новогодних мероприятий, работало 220 елочных базаров. В городе построили восемь детских городков, а возле Цирка на Цветном бульваре появилась аллея снеговиков, которые приглашали детей и родителей на праздник в цирк. Праздничный вид столица сохраняла до 1 февраля 2014 года, затем декорации демонтировали.