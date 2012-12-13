Подмосковный "Триумф" одержал шестую победу подряд в рамках Еврокубка

Фото: ИТАР-ТАСС

Баскетболисты подмосковного "Триумфа" одержали шестую победу подряд в розыгрыше Еврокубка. "Триумф" в гостях одолел немецкий "Артланд Драгонс" со счетом 95:94.

Встреча получилась упорной. Первую половину с незначительным перевесом выиграли гости, которым удалось удачно провести вторую четверть. На перерыв команды ушли при счете 38:35 в пользу "Триумфа".

В третьей четверти подмосковные баскетболисты сумели увеличить преимущество до семи очков, но в заключительной части игры сильнее оказались хозяева площадки. Четвертую четверть "Артланд" выиграл со счетом 32:25, и встреча перешла в овертайм.

В дополнительном тайме "Триумф" вырвал победу - 95:94, которая стала для подмосковных баскетболистов шестой подряд в рамках Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал израильский защитник "Триумфа" Юваль Наими, набравший 26 очков. Примечательно, что в этом матче Наими добился идеального процента попадания трехочковых - 6 из 6.