20 апреля 2017, 16:46

Культура

"Москва онлайн" покажет премьеру спектакля Чулпан и Шамиля Хаматовых

21 апреля в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоится премьера поэтического вечера "Свирепей дружбы в мире нет любви". Постановка посвящена жизни и творчеству Беллы Ахмадулиной и Булата Окуджавы. Тексты прочитают артисты театра "Современник" Чулпан и Шамиль Хаматовы. Этот спектакль – тот редкий случай, когда известные актеры, брат и сестра играют вместе. Ранее в дуэте они играли лишь в постановке "Голая пионерка", где Шамиль исполнил свою первую роль.

  • Организаторы мероприятия – Третьяковская галерея и театр "Современник".
  • Партнер трансляции – Национальный фонд поддержки правообладателей.
  • Информационный партнер – "Культура.рф".
  • Технический партнер – продюсерская компания "МЕДИА-ТРЕСТ".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 21 апреля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

