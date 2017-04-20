"Москва онлайн" покажет премьеру спектакля Чулпан и Шамиля Хаматовых

21 апреля в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоится премьера поэтического вечера "Свирепей дружбы в мире нет любви". Постановка посвящена жизни и творчеству Беллы Ахмадулиной и Булата Окуджавы. Тексты прочитают артисты театра "Современник" Чулпан и Шамиль Хаматовы. Этот спектакль – тот редкий случай, когда известные актеры, брат и сестра играют вместе. Ранее в дуэте они играли лишь в постановке "Голая пионерка", где Шамиль исполнил свою первую роль.

Организаторы мероприятия – Третьяковская галерея и театр "Современник".

Партнер трансляции – Национальный фонд поддержки правообладателей.

Информационный партнер – "Культура.рф".

Технический партнер – продюсерская компания "МЕДИА-ТРЕСТ".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 21 апреля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.