Портрет Гавриила Державина из Третьяковской галереи перевезут в Царицыно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портрет поэта Гавриила Державина перевезут из Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Большой дворец в Царицыне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Творение итальянского художника Сальваторе Тончи дополнит уже действующую экспозицию "Екатерина II. Золотой век Российской империи". Гастроли продлятся до 10 сентября.

Картина висела в петербургском доме Державина на Фонтанке и после его смерти в 1842 году согласно завещанию перешла к племяннику его жены Александру Николаевичу Львову, который жил в Москве.

В 1899 году портрет был подарен Московскому публичному и Румянцевскому музеям, а в 1925 году перекочевал в Третьяковку.