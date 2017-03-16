Портрет Гавриила Державина из Третьяковской галереи перевезут в Царицыно

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Портрет поэта Гавриила Державина перевезут из Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Большой дворец в Царицыне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Творение итальянского художника Сальваторе Тончи дополнит уже действующую экспозицию "Екатерина II. Золотой век Российской империи". Гастроли продлятся до 10 сентября.
Картина висела в петербургском доме Державина на Фонтанке и после его смерти в 1842 году согласно завещанию перешла к племяннику его жены Александру Николаевичу Львову, который жил в Москве.
В 1899 году портрет был подарен Московскому публичному и Румянцевскому музеям, а в 1925 году перекочевал в Третьяковку.