Выставки недели: чихающий Энди Уорхол и тюрбан-корона

Культуролог из глубинки, работа детского хирурга, полароиды чихающего короля поп-арта, работы главного архитектора Москвы в Третьяковке и метафорические ювелирные изделия. Сетевое издание M24.ru рассказывает, какие выставки стоит посетить на этой неделе.

"С чего начинается Родина" - национальный фотопроект, который расскажет о России все, чего вы еще не знали. Работа 39 героев (от хирурга до провинциального культуролога и священника) и 36 фотографов сложилась в большую и однозначно заслуживающую внимания выставку.

"Мы надеемся, что для многих выставка заново откроет глубину и разнообразие страны, даст повод задуматься о счастье одних ее жителей и несчастье других", - говорит директор музея Москвы Алина Сапрыкина. Каждый увидит на экспозиции свою Россию.

Место: Музей Москвы, Зубовский, 4.

Время: до 8 июня.

Стоимость: 100 рублей.

Что можно узнать на выставке: увидеть страну и ее героев.

Увидеть чихающего короля поп-арта Энди Уорхола можно в МАММ. Туда привезли полароиды 1960-х - 1990-х, которые принадлежат фотомузею в Вене. Моментальная фотография - один из самых беззаботных, небрежных и ловких жанров искусства. Смотреть на полароиды всегда интересно, ведь они живые.

Фото: mamm-mdf.ru

Среди фотографов-участников выставки: Роберт Раушенберг, Роберт Мэпплторп, Пол Хаф и даже и Энди Уорхол, которому повезло появиться по обе стороны камеры.

Место: Мультимедиа Арт Музей, Остоженка, 16.

Время: до 25 мая.

Стоимость: 300 рублей.

Что можно узнать на выставке: познакомиться с феноменом моментальной фотографии.

Третьяковская галерея предлагает посмотреть на красивейшие архитектурные рисунки. Тема работ - сооружения и здания Италии. От знаменитой церкви Санта-Мария де ла Салюта до выдуманных самими графиками архитектурных фантазий.

Фото: tretyakovgallery.ru

Хронология работ открывается XVIII веком и завершается современностью. Среди изображений можно найти и работы главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, известного любовью к жанру архитектурного рисунка.

Место: Государственная Третьяковская галерея, Лаврушинский, 12.

Время: до 27 июля.

Стоимость: 400 рублей.

Что можно узнать на выставке: все самое интересное про архитектуру Италии.

Индийцы всегда любили роскошные украшения. Именно поэтому они оставили огромную коллекцию удивительных шедевров ювелирного искусства: тут и тюрбаны-короны, и серьги для растянутой мочки уха, и радостный павлин-брошь.

Фото: kreml.ru

Массивные южноазиатские украшения полны символизма и метафор. Изделия вдохновляли и продолжают вдохновлять легендарные ювелирные дома. Например, Van Cleef & Arpel, Chaumet, Сartier, стоит ли продолжать?



Место: Выставочный зал Успенской звонницы, Московский Кремль.

Время: до 27 июля.

Стоимость: 350 рублей.

Что можно узнать на выставке: ювелирные украшения, которые не оставляют равнодушным, точнее, равнодушной.