Выставки недели: чихающий Энди Уорхол и тюрбан-корона

Культуролог из глубинки, работа детского хирурга, полароиды чихающего короля поп-арта, работы главного архитектора Москвы в Третьяковке и метафорические ювелирные изделия. Сетевое издание M24.ru рассказывает, какие выставки стоит посетить на этой неделе.
"С чего начинается Родина" - национальный фотопроект, который расскажет о России все, чего вы еще не знали. Работа 39 героев (от хирурга до провинциального культуролога и священника) и 36 фотографов сложилась в большую и однозначно заслуживающую внимания выставку.
Смотреть фоторепортаж с открытия выставки. Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
"Мы надеемся, что для многих выставка заново откроет глубину и разнообразие страны, даст повод задуматься о счастье одних ее жителей и несчастье других", - говорит директор музея Москвы Алина Сапрыкина. Каждый увидит на экспозиции свою Россию.
Место: Музей Москвы, Зубовский, 4.
Время: до 8 июня.
Стоимость: 100 рублей.
Что можно узнать на выставке: увидеть страну и ее героев.
Увидеть чихающего короля поп-арта Энди Уорхола можно в МАММ. Туда привезли полароиды 1960-х - 1990-х, которые принадлежат фотомузею в Вене. Моментальная фотография - один из самых беззаботных, небрежных и ловких жанров искусства. Смотреть на полароиды всегда интересно, ведь они живые.
Фото: mamm-mdf.ru
Среди фотографов-участников выставки: Роберт Раушенберг, Роберт Мэпплторп, Пол Хаф и даже и Энди Уорхол, которому повезло появиться по обе стороны камеры.
Место: Мультимедиа Арт Музей, Остоженка, 16.
Время: до 25 мая.
Стоимость: 300 рублей.
Что можно узнать на выставке: познакомиться с феноменом моментальной фотографии.
Третьяковская галерея предлагает посмотреть на красивейшие архитектурные рисунки. Тема работ - сооружения и здания Италии. От знаменитой церкви Санта-Мария де ла Салюта до выдуманных самими графиками архитектурных фантазий.
Фото: tretyakovgallery.ru
Хронология работ открывается XVIII веком и завершается современностью. Среди изображений можно найти и работы главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, известного любовью к жанру архитектурного рисунка.
Место: Государственная Третьяковская галерея, Лаврушинский, 12.
Время: до 27 июля.
Стоимость: 400 рублей.
Что можно узнать на выставке: все самое интересное про архитектуру Италии.
Индийцы всегда любили роскошные украшения. Именно поэтому они оставили огромную коллекцию удивительных шедевров ювелирного искусства: тут и тюрбаны-короны, и серьги для растянутой мочки уха, и радостный павлин-брошь.
Фото: kreml.ru
Массивные южноазиатские украшения полны символизма и метафор. Изделия вдохновляли и продолжают вдохновлять легендарные ювелирные дома. Например, Van Cleef & Arpel, Chaumet, Сartier, стоит ли продолжать?
Место: Выставочный зал Успенской звонницы, Московский Кремль.
Время: до 27 июля.
Стоимость: 350 рублей.
Что можно узнать на выставке: ювелирные украшения, которые не оставляют равнодушным, точнее, равнодушной.