Следователи приходили к завотдела Третьяковки как к эксперту – директор музея

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Следователи приходили к заведующей отдела живописи первой половины XX века Третьяковской галереи Татьяне Ермаковой не как к работнику "Третьяковки", а как к эксперту министерства культуры. Об этом заявила журналистам директор галереи Зельфира Трегулова.

В начале прошлой недели следователи провели обыски в главном здании Третьяковской галереи в рамках расследования дела о контрабанде картин. Как сообщалось, обыски, в частности, прошли в рабочем кабинете Татьяны Ермаковой, которая является одним из фигурантов уголовного дела по статье "Контрабанда культурных ценностей".

"Они приходили к Татьяне Ермаковой не как к работнику "Третьяковки", а как к сертифицированному эксперту министерства культуры", – приводит слова Трегуловой Агентство "Москва". Директор галереи отказалась комментировать эту ситуацию, пока идут следственные действия.

Напомним, дело о контрабанде культурных ценностей было возбуждено после задержания главы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского района столицы Сергея Степанова.

По версии следствия, 29 апреля подозреваемый во время прохождения таможенного контроля в аэропорту Внуково сообщил о том, что у него с собой есть пять картин стоимостью 180 тысяч рублей.

Все картины подлежали обязательному таможенному декларированию, их вывоз с территории Таможенного союза был запрещен или ограничен. По данным СК, подозреваемый предоставил ложные сведения о стоимости картин. Следователи полагают, что в действительности они стоят не менее 1,9 миллиона рублей.

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