Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа 2015, 20:03

Культура

В Третьяковской галерее появится знак, запрещающий палки для селфи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Третьяковская галерея разработает специальный знак навигации, запрещающий пользоваться селфи-палками. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам главного хранителя музейных предметов Третьяковской галереи Татьяны Городковой, использование палок для селфи еще не стало массовым явлением, однако случаи учащаются.

"Поэтому, конечно, сделаем такой знак, чтобы его было видно при входе в здание музея. Надо это дизайнерски грамотно оформить, чтобы было наглядно и красиво", – сказала Городкова.

"Москва гид": Селфи

Напомним, что с начала лета 2015 года в Третьяковской галерее запретили пользоваться палками для селфи. Соответствующие изменения были внесены во внутренние правила музея.

Ссылки по теме


Под запрет попали "селфи-палки" любых размеров. Вместе с тем, их необязательно сдавать в камеру хранения, то есть разрешается проносить их с собой в сумке.

"Совершенно очевидно, что длинный предмет, который используется при съемке селфи, опасен, им можно случайно зацепить произведение искусства и повредить его", – объяснила главную причину запрета Татьяна Городкова. Кроме того, по ее словам, любители селфи могут помешать другим посетителям.

За использование моноподов для создания селфи штрафа в галерее не предусмотрено. Если смотрители или сотрудники службы безопасности замечают подобные факты, они вежливо просят посетителей прекратить использование аксессуара.

Третьяковская галерея навигация запреты селфи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика