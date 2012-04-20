Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Жизнь в мире

20 апреля 2012, 22:49

Жители общежития "Трехгорки" конфликтуют с собственником

Трехгорная мануфактура


Бывшие работники текстильной «Трехгорной мануфактуры» на Рочдельской улице заявляют о попытках выселения силовыми методами со стороны собственника предприятия.

По словам жителей дома №15 стр.2 в Трехгорном переулке, они не работают на текстильном производстве с момента выкупа контрольного пакета акций «Трехгорки» структурами Олега Дерипаски в 2007 году. С тех пор яблоком раздора между предпринимателем и экс-сотрудниками мануфактуры стало общежитие, в котором последние жили несколько десятков лет — сопоставимо с общим стажем работы большинства из них на предприятии.

История вопроса со слов жителей

Сейчас в общежитии нет света и это не впервые. Новый владелец уже отключал электричество в 2007 году, мы обращались в прокуратуру, но она никаких мер не принимала в течение 1.5 месяцев. Мы не нашли никакого другого метода воздействовать на должностных лиц, не исполняющих свои обязанности, кроме как прийти всем общежитием, завалиться в здание районной прокуратуры, и сказать: "Будем жить здесь, пока свет не включат". Только после этого на место приехали представители межрайонной прокуратуры, чтобы оценить ситуацию. На прокурорские запросы собственник отвечал, что это его имущество, и он имеет право делать все, что захочет. После этого было принято решение провести отдельные линии электропередачи за счет города, и свет у нас снова появился.


Мы обратились за комментарием в компанию «Базовый элемент», которая является новым собственником «Трехгорной мануфактуры», и получили прямо симметричный ответ:

Позиция собственника

Сообщаем, не имеем к данному факту никакого отношения. В связи с пожароопасным состоянием электропроводки Общество прекратило подачу электроэнергии в здание еще в 2007 году. С того момента жильцы были подключены к электросетям помимо сетей Общества, путем присоединения к соседнему зданию. О причинах прекращения подачи жильцам электричества в настоящее время, равно как и о том, кто произвел отключение, ничего не известно.


Владелец предприятия, в качестве одного из аргументов за выселение людей, приводит отсутствие штампа о прописке по месту жительства в их паспортах. Местные жители это объясняют социалистической государственностью, когда их — молодых людей, окончивших профтехучилища — заселяли в студенческие общежития, прописывали там и потом,— с момента создания семьи, — переселяли в аналогичное семейное жилье без внесения изменений в документы. Якобы, тогда этот момент не был столь принципиальным.

Люди жалуются, что управа Пресненского района, которая раньше была "на их стороне", теперь не может ответить ничего определенного. Нам в управе сообщили, что прокомментировать ситуацию они не могут: глава управы Елена Денисова в отпуске, а её заместителя нет на месте.

Тем временем, для привлечения внимания к своей проблеме, местные жители устраивают встречи с блогерами, обращаются в правозащитные организации и пытаются привлечь внимание СМИ. Собственник здания считает, что этого без особых санкций делать нельзя и расклеивает вот такие листовки:

—Жителей пытаются напугать, приезжали физически подготовленные люди и звали по одному проехать в офис, якобы, для переговоров, поиска компромисса, — говорит активист "Движения общежитий Москвы и Московской области" Александр Зимбовский. — Разумеется, мы никого не отпустили, потом Дерипаска будет говорить, что сторона отказывается вести переговоры.

В «Базовом элементе» помимо прочего нам ответили:

Здание является административным (нежилым). Во избежание возникновения чрезвычайных происшествий, в результате которых могут пострадать люди, мы вынуждены предпринимать меры по расселению здания.Расселение производится исключительно на добровольной основе. Переговоры по вопросу переселения по месту регистрации проведены с каждой семьей индивидуально, в процессе переговоров вручены уведомления с предложением конкретного жилья. Всем гражданам предлагаются как можно лучшие условия для переселения: жилая площадь большего размера, проведение ремонта в предоставляемом жилье силами и за счет ОАО «Трехгорная мануфактура», предоставление грузчиков и транспорта для переезда. Большинство семей уже выехали из здания.


— Это наглая ложь, никакого жилья нам не предлагали. Единственное, что говорит собственник, это переезжайте по месту регистрации и прописки — отвечает Надежда, проработавшая около тридцати лет на предприятии. — Мы не можем туда переехать, там совсем другие люди живут, не называют конкретных комнат в доме, абстрактные формулировки.

Пока готовился этот материал, Надежда попала с инсультом в больницу.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать