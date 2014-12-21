Авиакомпания "Трансаэро" обратилась за помощью к правительству и банкам

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Авиакомпания "Трансаэро" обратилась за помощью к государству и банкам. Представители перевозчика утверждают, что из-за долгов компания может приостановить полеты еще до нового года, передает "ТАСС".

Федеральный чиновник, близкий к Минтрансу, заявил агентству, что власти делают все возможное для предотвращения остановки полетов. Он подчеркнул, что компания играет важную роль в отрасли, и государство окажет ей помощь.

"Гендиректор авиакомпании Ольга Плешакова в первой половине декабря сообщила госорганам о том, что существует риск приостановки полетов до конца года, так как компании нечем платить контрагентам", - сообщил источник, знакомый с содержанием письма Плешаковой в правительство.

Напомним, ранее "Трансаэро" отменила топливный сбор на международных рейсах. В компании пояснили, что мера связана с непростой экономической ситуацией. Размер топливного сбора - значительная сумма, которая рассчитывается в евро. Так, например, в стоимости перелета из Москвы в Париж - это 28%, а в Нью-Йорк - 35%.