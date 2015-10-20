Почти 170 сотрудников "Трансаэро" обратились в центр по трудоустройству

Фото: m24/Роман Васильев

167 сотрудников "Трансаэро" обратились в созданный для них информационно-консультационный центр по содействию в трудоустройстве. 74 из них москвичи и 69 – жители Подмосковья, сообщил журналистам и.о. руководителя департамента труда и занятости населения Владимир Рожков.

По его словам, столичная служба занятости готова открыть аналогичный Центр на территории аэропорта "Внуково". Всего, по состоянию на 1 октября, в "Трансаэро" числилось 11 тысяч 83 работника, передает Агентство "Москва".

Информационно-консультационный центр по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников "Трансаэро" открыли 12 октября. Его основная задача в подборе вакансий для сотрудников, рискующих потерять работу.

В центре также предоставляются услуги по профориентационному тестированию, обучению навыкам подбора работы в интернете, составлению резюме. Кроме того, для обратившихся проводятся тренинги по самопрезентации и прохождению успешного собеседования.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро". По данным МИА "Россия сегодня" общая сумма долгов авиакомпании составляет сейчас около 250 миллиардов рублей.

Сейчас авиакомпания массово отменяет рейсы. Билеты с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.