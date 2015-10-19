Для пассажиров авиакомпании "Трансаэро" открыли горячую линию

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Роспотребнадзор открыл горячую линию для клиентов авиакомпании "Трансаэро", сообщается на официальном сайте службы. Канал для связи с туристами создали из-за проблем с авиабилетами, появившихся у туроператоров.

Туристы смогут получить юридические консультации по любым проблемам, которые возникают у них в связи с банкротством "Трансаэро", позвонив по номеру: 8-800-100-00-04.

Кроме того, россияне, которые находятся за границей, могут обращаться за помощью в Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Телефон горячей линии: 8 (495) 981-51-49 (круглосуточно), 8-800-100-41-94 (круглосуточно).

"Основные права туриста, в том числе при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, определены статьей 6 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – К их числу относится право туриста на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом, которое реализуется в порядке, установленном законодательством".

Специалисты надзорного ведомства напоминают, что у турфирмы обязательно должен быть договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств либо банковская гарантия их исполнения.

Одними их грубейших нарушений договора считаются неисполнение обязательств по перевозке и (или) размещению клиентов, а так же нарушения требований качества и безопасности поездки.

В этом случае потребитель может предъявить туроператору и его страховщику иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

Также в ведомстве отметили, что ответственность за проблемы с перевозкой пассажиров по туристическим путевкам несет туроператор, а не авиаперевозчик.

Если компания не представляет туристу, полностью оплатившему договор подтверждения оказания каких-либо услуг – авиабилеты или ваучер для размещения в гостинице, турист может требовать от туроператора оказания данных услуг в обязательном порядке либо возврата денег за весь договор полностью без штрафных санкций.

Однако компенсацию туристы могут получить только после даты начала тура, когда они смогут доказать, что туристическая компания не выполнила свои обязательства. "Опасение туриста по поводу того, что оплаченная им услуга не будет оказана, само по себе страховым случаем не является. Не относится данная причина и к существенным изменениям обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, перечисленным в статье 10 Закона об основах туристской деятельности", – добавили в Роспотребнадзоре.

Не дожидаясь даты путешествия, также можно расторгнуть договор, но в этом случае турист получит обратно не полную сумму. Туроператор вправе удержать деньги за уже понесенные расходы.

Напомним, проблемы с отправкой туристов начались после того, как 1 октября было принято решение о банкротстве авиакомпании "Трансаэро".

Перевозчик имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями, а общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Часть обязательств по перевозке пассажиров взял на себя "Аэрофлот" и другие авиакомпании. Однако, перенос рейсов приводит к большому количеству проблем для клиентов обанкротившегося перевозчика.

Разъяснения Роспотребнадзора потребовались после того, как российские туристы стали все чаще сообщать о том, что после оплаты поездки туроператоры не выдают им на руки билеты и ваучеры на расселение в гостиницы. Компании обещают предоставить документы к дате поездки, оставляя туристов беспокоиться об успешности своего отдыха.