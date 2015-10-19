Фото: ТАСС

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 81 рейс на 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отменены рейсы из Москвы в Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Сочи, Ростов-на-Дону и другие города. Полный список можно посмотреть на официальном сайте "Трансаэро". Кроме того, для проверки статуса рейса на два дня вперед запущен специальный сервис.

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы авиакомпании "Трансаэро" предварительно выполняются по расписанию. В случае их отмены, специалисты колл-центра авиакомпании свяжутся с пассажирами.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

Перевозчик прекратит перелеты по международным и внутренним направлениям после 15 декабря. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, выплатят полную стоимость перелетов.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". На данный момент перевезено более 1,7 миллиона клиентов, до 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров "Трансаэро".