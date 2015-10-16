"Трансаэро" отменила 73 рейса на 17 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 73 рейса, запланированных на 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отменяются рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Норильск, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Астрахань, Красноярск, Краснодар, Минеральные воды, Новый Уренгой, Мурманск, Ростов-на-Дону, Астану, Караганду, Одессу, Алматы, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Вену, Барселону, Лондон, Римини, Тиват, Венецию, Милан, Куала-Лумпур, Хошимин, Стамбул, Симферополь, Сочи, Казань и обратно.

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 17 октября, "предварительно выполняются по расписанию". "В случае, если рейсы будут отменены, call-центр "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. Информация с планом полетов также будет ежедневно обновляться на сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях Аэрофлота и Трансаэро.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что ситуация с "Трансаэро" управляема и под контролем. По его словам, и Минтранс, и Росавиация, и сама компания "Трансаэро", которая сейчас находится в операционном управлении группы компаний "Аэрофлот Российские линии", делают все, чтобы пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом до 15 декабря 2015 года, были перевезены.

Тем, у кого билеты с датой вылета 15 декабря и позже, деньги будут возвращены через соответствующие агентства. А если агентства не смогут возместить, то через саму компанию "Трансаэро".