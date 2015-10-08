"Трансаэро" отменила чартеры для клиентов "Библио Глобус" после 25 октября

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Трансаэро" отменила всю полетную программу для клиентов туроператора "Библио Глобус" после 25 октября. Об этом говорится в пресс-релизе туристической компании.

В среду, 7 октября, "Трансаэро" проинформировала "Библио Глобус" о том, что последние обратные рейсы с туристами компании состоятся 24 октября, а авиабилеты на всех обратных рейсах авиакомпании после 25 октября необходимо аннулировать.

Туроператор сообщает, что в связи с заявлением авиакомпании он не может исполнить обязательства по предоставлению туристского продукта указанной категории туристов. При этом, по заявлению "Библио Глобуса", средства за приобретение авиабилетов были перечислены перевозчику в полном объеме, так же как и оплата партнерам за все услуги, входящие в состав турпродукта.

Как говорится в заявлении, деньги гражданам будут возвращены только после того, как авиаперевозчик и партнеры перечислят их туроператору.

Напомним, "Трансаэро" остановила продажу билетов на свои рейсы. Сначала сообщалось о прекращении перелетов по международным и внутренним направления после 15 декабря, но затем дата была перенесена на 15 октября.

У перевозчика есть обязательства в 20 миллиардов рублей перед аэропортами и топливозаправочными компаниями, а общий долг компании перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось об отмене авиарейсов "Трансаэро", запланированных на начало октября. Перевозчик даже запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед.