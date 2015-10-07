"Трансаэро" запустила онлайн-сервис для проверки статуса рейса

Фото: ТАСС/Ширифулин Валерий

Для пассажиров авиакомпании "Трансаэро" запущен сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед, сообщается на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

Кроме того, на сайте появилась информация о более 50 отмененных на 8 октября внутренних и международных рейсов.

Сервис, запущенный авиакомпанией, поможет пассажирам узнать статус своего рейса на два вперед. Отмечается, что номер рейса необходимо указывать без кода UN.

Сообщается, что пассажиров отмененных рейсов возьмет на себя "Аэрофлот". Перелеты будут осуществляться рейсами под кодом SU.

Пассажиры, следующие из или в Москву будут доставлены в аэропорты в обозначенные на их билетах. Если в эти аэропорты не летают рейсы SU или нет свободных мест, все перевозки будут осуществляться через аэропорт Шереметьево.

Транзитные пассажиры будут доставлены в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.

Со вчерашнего дня рейсы "Трансаэро" начали выполнять другие перевозчики.