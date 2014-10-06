Форма поиска по сайту

06 октября 2014, 19:44

Спорт

Хоккеист нижегородского "Торпедо" сделал самый быстрый хет-трик в КХЛ

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Игрок нижегородского "Торпедо" Войтек Вольский установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги. Он сделал самый быстрый хет-трик в истории лиги.

В матче против "Сибири" Вольскому потребовалось всего минута и 46 секунд, чтобы забить три гола хоккеистам из Новосибирска.

Третья шайба Вольского стала победной - поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "Торпедо".

Ранее автором самого быстрого хет-трика являлся нападающий мытищинского "Атланта" Олег Петров. Три с половиной года назад в матче против "Северстали" он забросил три шайбы ровно за три минуты.

Торпедо КХЛ голы

Главное

