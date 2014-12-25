Новогодняя комедия "Елки 1914" вышла в прокат

"Афиша": В кинотеатрах стартует новогодняя комедия "Елки 1914"

Новогодняя комедия от продюсера Тимура Бекмамбетова «Елки 1914» вышла в прокат, сообщает телеканал "Москва 24".

По сюжету, уже полюбившиеся зрителям герои в исполнении Сергея Светлакова и Ивана Урганта переносятся на 100 лет назад – в дореволюционную Россию. В фильме появятся узнаваемые исторические персонажи. Водить хороводы, читать стихи и петь песни у елки будут Владимир Маяковский, Казимир Малевич и Федор Шаляпин в исполнении оперного певца Ильдара Абдразакова.

Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. В России озадачены тем, что Дума запретила елки. Против этого абсурдного решения выступает молодой кадет, который берется собрать миллион петиций в защиту хвойных деревьев. Сбор подписей – это связующее звено шести киноновелл.

В каждой истории герои надеются на настоящее чудо. Так, пара ребятишек верят, что их мама оправится от тяжелой болезни, офицеры-добровольцы хотят завоевать сердце внучки бабы Мани, жандарм Петр пытается стать своим среди фигуристов-футуристов.

"Мы подумали, что было бы интересно посмотреть, как праздновали Новый год 100 лет назад. Решили сохранить героев, полюбившихся нам по первым фильмам", - рассказал Тимур Бекмамбетов.

Добавим, что финальную сцену фильма снимали в Воронеже, Иркутске, Казани, Красноярске, Омске, Перми и Саратове.