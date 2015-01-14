Актер Родриго Санторо сыграет Иисуса в фильме Тимура Бекмамбетова "Бен-Гур"

Родриго Санторо в роли Ксеркса ("300 спартанцев"). Фото: imdb.com

Актер Родриго Санторо ("300 спартанцев", "Реальная любовь", сериал "Остаться в живых") сыграет Иисуса в ленте Тимура Бекмамбетова "Бен-Гур". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Работать над картиной будут компании Metro-Goldwyn-Mayer и Paramount. Съемки стартуют зимой или весной этого года в Европе, а премьера фильма состоится в феврале 2016 года.

Роль принца Иуды Бен-Гура исполнит Джек Хьюстон ("Я соблазнила Энди Уорхола"), его друга детства Мессалу - Тоби Кеббелл ("Рок-н-рольщик"). Морган Фриман ("Семь") сыграет роль учителя Бен-Гура в гонках на колесницах. Также в ленте снимутся Том Хиддлстон, Педро Паскаль и Айелет Зурер.