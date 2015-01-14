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Культура

14 января 2015, 11:22

Актер Родриго Санторо сыграет Иисуса в фильме Тимура Бекмамбетова "Бен-Гур"

Тимур Бекмамбетов Иисус Христос кино Бен-Гур Родриго Санторо

Родриго Санторо в роли Ксеркса ("300 спартанцев"). Фото: imdb.com

Актер Родриго Санторо ("300 спартанцев", "Реальная любовь", сериал "Остаться в живых") сыграет Иисуса в ленте Тимура Бекмамбетова "Бен-Гур". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Работать над картиной будут компании Metro-Goldwyn-Mayer и Paramount. Съемки стартуют зимой или весной этого года в Европе, а премьера фильма состоится в феврале 2016 года.

Роль принца Иуды Бен-Гура исполнит Джек Хьюстон ("Я соблазнила Энди Уорхола"), его друга детства Мессалу - Тоби Кеббелл ("Рок-н-рольщик"). Морган Фриман ("Семь") сыграет роль учителя Бен-Гура в гонках на колесницах. Также в ленте снимутся Том Хиддлстон, Педро Паскаль и Айелет Зурер.

Фильм "Бен-Гур" основан на одноименном романе Льюиса Уоллеса, опубликованном в 1880 году. Действие книги происходит в начале первого века нашей эры. Стоит отметить, что у романа было пять экранизаций, в том числе один мультфильм. Так, фильм Уильяма Уайлера 1959 года получил 11 премий "Оскар".

По сюжету принца Иуду Бен-Гур предает друг, и тот становится рабом на римских галерах. Со временем у Бен-Гур появляется возможность вернуться к себе на родину, найти семью и отомстить предателю. В книге есть параллельная сюжетная линия об Иисусе Христе.

Напомним, что в свое время роли Иисуса Христа исполняли Кристиан Бейл, Макс фон Сюдов, Уиллем Дефо, Джон Херт, Тед Нили, Диого Моргадо, Брюс Марчиано и многие другие.

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