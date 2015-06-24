Евгений Миронов: "Фестиваль "Территория" учит актеров не бояться неизведанного"

Фото: territoryfest.ru

Нынешний фестиваль современного искусства "Территория" пройдет в Москве со 2 по 10 октября. Хедлайнерами театральной части программы станут работы Рашида Урамдана и Теро Сааринена. Продажа билетов стартует 1 июля.

Традиционная образовательная программа фестиваля, адресованная студентам и выпускникам театральных и гуманитарных вузов России, будет сформирована из семинаров, мастер-классов, встреч, которые проведут ведущие европейские режиссеры, российские художники, хореографы и продюсеры.

"Для меня все эти годы самым важным было и остается то, что "Территория" – фестиваль-школа, – рассказал m24.ru художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. – Конечно, это понятие хочется толковать расширенно – школа и для зрителей, и для организаторов, и для участников. Но самым важным мне кажется буквальное значение слова: образовательная программа, которую предлагает фестиваль студентам и молодым актерам, должна научить их быть открытыми всему новому, не бояться неизведанного и идти вперед.

Мне повезло работать с режиссерами очень разных школ и культур, часто бывало тяжело найти общий язык, но любопытство и интерес к другим эстетическим мирам всегда побеждали. В этом году основная программа фестиваля посвящена теме времени и памяти – самым важным для человека понятиям. Времена, как известно не выбирают, и мы сегодня живем в противоречивую и драматическую эпоху. Самое важное – остаться верным себе, и этому тоже должен учить фестиваль".

Среди тех, с кем встретятся студенты "Территории" – худрук парижского Национального театра "Ла Коллин" Стефан Брауншвейг, шведский режиссер Софи Юпитер, легенды немецкоговорящего театра Кристоф Марталер и Михаэль Тальхаймер, руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, худрук студии SounDrama Владимир Панков, кинорежиссеры Алексей Герман-младший, Андрей Звягинцев, худрук Театра наций Евгений Миронов, руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников, хореографы Карин Понтьес (Франция), Теро Сааринен (Финляндия), Рашид Урамдан (Франция), арт-директора фестиваля Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Андрей Ураев, Василий Церетели.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Ориентируясь на тенденции самых продвинутых европейских сцен, фестиваль включил в юбилейный смотр спектакли, демонстрирующие все более активный процесс сращивания жанров драмы и современного танца – "Cфумато" (Sfumato) хореографа-экспериментатора Рашида Урамдана (Франция) и "Morphed" ("Превращаемый") представителя contemporary dance Теро Сааринена (Финляндия). Два одноактных балета финна "Человек в комнате" и "Охота" фигурировали в программе одной первых "Территорий".



Спектакль Рашида Урамдана заимствует название у художественной техники "сфумато", изобретенной Леонардо да Винчи. Ее суть – в смягчении очертаний и представлении объектов и фигур словно в дымке. Нечеткие границы, процесс растворения – как раз то, чего добивается в спектакле Урамдан. Однако за визуальным концептом он помещает метафорическое рассуждение об исчезновении целых пространств, ландшафтов и связанных с этим процессом стремлений человека начать поиски новых необжитых земель.

Фото: territoryfest.ru

В своем спектакле "Превращаемый" Сааринен, напротив, концентрируется человеке, точнее на исследовании его физического потенциала, выразительности его тела. Интерес хореографа связан с собственным становлением – в прошлом году он преодолел отметку в 50 лет, и этот факт заставил его средствами театра подвести промежуточные итоги. Хореограф собрал мужчин-танцовщиков разного возраста, чтобы поднять темы ментальных, эмоциональных и физических перемен в человеке в разные этапы жизни. Сквозь призму танца Саааринен анализирует, как меняется чувственность.

Фото: territoryfest.ru

Музыкальную основу Сааринен подсмотрел у своего соотечественника: "Во время поиска музыки к постановке я обратил внимание на "Концертный этюд для валторны соло" (2000), "Инородные тела" (2001) и "Концерт для скрипки" (2009) Эсы-Пекки Салонена. Помимо живого ритма, они заинтересовали меня своими переходами от агрессии к нежности. Музыка Салонена подарила мне идею – провокационную, многогранную начальную искру, сквозь которую можно рассматривать все многообразие чувств и артистичность мужчины – мужчины, который танцует".

Одним из самых ожидаемых проектов на предстоящей "Территории" обещает стать совместная работа "Время (Tenir le temps)" уже упомянутого Рашида Урамдана и театра "Балет Москва". Осуществив постановку в первых числах июля на фестивале Montpellier Danse, хореограф приедет в Москву, где ему предстоит сделать версию спектакля со столичной труппой. На "Территории" его можно будет увидеть 5 и 6 октября.

Одна из важных составляющих фестиваля в этом году – программа спектаклей, поставленных в российских регионах. Ядром этого блока спектаклей являются две новосибирские работы. Как отмечают организаторы "Территории", театральный прогресс, который происходит сегодня в сибирской столице, и деятельность молодых режиссеров, невозможно не отметить. Поэтому в программе смотра заявлены "Три сестры" Тимофея Кулябина (театр "Красный факел") и "Элементарные частицы" Семена Александровского (театр "Старый дом").

Фото: territoryfest.ru

"Элементарные частицы" режиссера Семена Александровского – премьера завершающегося сезона. Основой спектакля послужил текст Вячеслава Дурненкова, основанный на архивных документах, книгах и интервью с известными жителями новосибирского Академгородка.

"Академгородок – это не просто точка на карте. Это место силы. Вернее, то место, где сталкивались встречные потоки, возникали турбулентность, хаос, синергия; была воплощена в жизнь советская Утопия о городе науки, городе будущего, главной магистралью в котором стала научная мысль. Что происходило там в 60-е? Зачем нам сейчас думать об этом? Что общего у нас с людьми того времени? Почему эти сумасшедшие, дерзкие люди лезли на рожон и дискутировали с властью? Может ли повториться такое?" – говорит драматург.

Тимофей Кулябин готовит к выпуску версию чеховских "Трех сестер". Как и в случае с "Евгением Онегиным", номинированным в прошлом году на "Золотую маску", режиссер намерен представить хрестоматийное произведение как историю своих современников. Премьера в Новосибирске намечена на 11 сентября, а уже через месяц спектакль сможет посмотреть столичная публика. "Три сестры" завершат театральную программу фестиваля "Территория".

"Три сестры" Кулябина. Фото: territoryfest.ru



Кирилл Серебренников обещает к "Территории" закончить работу над новым спектаклем "Кому на Руси жить хорошо". В сезоне Гоголь-центра эта постановка войдет в состав своеобразной дилогии вместе с "Русскими сказками" по Афанасьеву.

"Соседство Некрасова и Афанасьева вполне органично, – говорит Серебренников. – Они были друзьями: Некрасов издавал Афанасьева, на столе поэта в Карабихе лежит именно эта книга афанасьевских сказок. При этом во многом они, безусловно, противоположны. Некрасов сочинил, придумал «народный язык» поэмы, впервые в литературе после Пушкина создав узнаваемую оригинальную строфу, Афанасьев тщательно записал все народные сказки с множеством вариаций, практически не обрабатывая оригинальный, как бы мы сегодня сказали, документальный материал. Вся поэма Некрасова, написанная уже после отмены крепостного права, задается вопросами свободы и рабства. Она про невозможность обретения свободы и удобство привычного рабства. Сказки же — наоборот, это пространство, где русский человек абсолютно свободен и словом, и телом. Общее у них — безусловная любовь и интерес к русским людям, к родине. Надо очень любить и хорошо понимать свою страну, чтобы написать эти строки: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка Русь!"

Что касается спецпроектов, то на X фестивале "Территория" будет представлен перформанс "CU/Минутное", организованный совместно с Московским музеем современного искусства. Проектом занимаются российский хореограф Анна Абалихина и французский художник Лоран Перно (Laurent Pernot). Последний много и успешно работает в области видео-арта и экспериментального видео. Его оригинальные идеи оказались близки Жан-Полю Готье. Легендарный модельер заказал Перно видео для показа одной из своих коллекций.

В пятый раз на "Территории" пройдет единственная режиссерская лаборатория в Москве, целиком посвященная жанру site-specific theatre. Под кураторством Юрия Муравицкого состоится серия театральных перформансов в оживленных городских пространствах. Попадая в атмосферу действа, зритель оказывается в замешательстве, так как не сразу понимает, кто из окружающих его людей артист, а кто обычный прохожий.