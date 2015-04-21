Для горожан проведут экскурсии по незнакомым местам столицы

Фото предоставлено экскурсионным проектом "Свобода доступа"

До 26 апреля в Москве проходит восьмой всероссийский фестиваль "Дни архитектуры". В программе особое внимание уделяется культуре и спорту.

Фестиваль стартовал 18 апреля, но, как часто бывает, самые интересные мероприятия остались "на десерт" – они пройдут в конце этой недели. Большая программа экскурсий запланирована на территориях бывших промзон, также экскурсии пройдут на территориях, о которых москвичи редко вспоминают, планируя самостоятельные маршруты прогулок.

Под руководством историков архитектуры, искусствоведов и фотографов горожане смогут посетить интересные районы столицы, побывать на крупнейшем ликеро-водочном российском заводе "Кристалл", увидеть памятники конструктивизма и самую старую в Москве трамвайную остановку. Все это предлагается сделать в формате бесплатных пеших прогулок и велоэкскурсий.

В пятницу, 24 апреля, в 18.00 начнется экскурсия по комплексу вокзалов Московского узла: Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. На прогулке горожанам расскажут историю строительства каждого из трех вокзалов, а также введут в тонкости современного светового дизайна и концепции архитектурно-художественного освещения, которая призвана объединить ансамбли знаменитой московской площади "Трех вокзалов".

Примерно в это же время в 18.30 в парке "Дубки" начнется пешеходная прогулка под названием "Неизвестная Тимирязевская". Архитектор, ведущий специалист Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Сергей Мержанов вместе со всеми интересующимся историей города посетит деревянный храм архитектора Федора Шехтеля, мастерскую знаменитого скульптора Вучетича, а также места, связанные с жизнью и творчеством других прославленных российских зодчих ХХ века, в том числе – архитектора Константина Мельникова.

Фото: предоставлены экскурсионным проектом "Свобода доступа"

25 апреля, в субботу в 16.00 состоится экскурсия "Город Кристалл и его обитатели". Речь идет об известном заводе "Кристалл", который возник на берегу Яузы в 1901 году как "Московский казенный винный склад № 1". Посетители экскурсии узнают о дальнейшей судьбе известного завода.

С 2014 года здесь создается новый городской жилой квартал. Для преобразования завода под современные нужды используется механизм открытого конкурса, но уже сейчас на территории прописались креативные резиденты.

В воскресенье, 26 апреля, в 14.00 с улицы Тимура Фрунзе стартует пешеходная экскурсия "Лофты ручной работы". В программе два объекта – деловой квартал "Красная роза 1875" и Кадашевские палаты. Первый – масштабный проект, на территории которого расположены несколько отреставрированных памятников архитектуры.

На "Красной розе" участники смогут побывать в галерее Жиро с удивительными росписями и узнать об истории ее строительства и воссоздания. А в старинном районе Замоскворечья Кадашах можно будет увидеть промышленную постройку архитектора Эрихсона начала XX века, которая стараниями современных строителей превращается элитное жилье.

Любители велопрогулок наверняка, соберутся на велосипедную экскурсию "Советская Тимирязевская", которую проведет историк архитектуры Николай Васильев по Тимирязевскому району – рабочие клубы Мельникова, самая старая в Москве трамвайная остановка, остатки брусчатой мостовой в парке, конструктивистская застройка и корпуса Сельхозакадемии.

Полную программу мероприятия и условия участия можно узнать на официальном сайте фестиваля.