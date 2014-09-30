Опубликовано расписание работы мобильных МФЦ на октябрь в Новой Москве

Фото: mfc-nso.ru

В октябре мобильные офисы МФЦ продолжат работу в Новой Москве, сообщается на сайте Комитета госуслуг. Мобильные офисы совершат 56 выездов и будут работать в 18 различных населенных пунктах ТиНАО. Расписание работы мобильных МФЦ можно посмотреть на сайте Комитета государственных услуг.

Как ранее писало издание m24.ru, проект мобильных МФЦ запустили в Новой Москве зимой. Стационарные МФЦ появятся там не раньше следующего года, поскольку для их создания необходимо подготовить помещения и решить еще ряд организационных вопросов. Передвижные офисы госуслуг успешно работают в ТиНАО: сейчас в них ведется прием и выдача документов по 20 услугам 10 органов власти. Жители Новой Москвы могут получить в мобильных МФЦ загранпаспорт, оформить медицинский полис, запросить сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

За первые полгода работы мобильные офисы оказали более 7 тысяч консультаций жителям Новой Москвы.