Группа Therr Maitz выпустила новую пластинку "Unicorn"

Обложка альбома "Unicorn"

4 марта в iTunes вышел студийный альбом Therr Maitz под названием "Unicorn". Вошедшие в альбом треки были записаны на студиях Лондона, Москвы и Рио-де-Жанейро, а сведены в домашней студии Therr Maitz в Москве.

В Unicorn также вошел ремикс от английских электронщиков UNKLE, известных по работе с Radiohead. Струнные партии для композиции Stop Quiet и еще пяти треков альбома были записаны на знаменитой "битловской" Abbey Road Studios.

“Это наша очередная попытка проверить систему на прочность. Мы не пытаемся быть актуальными и насильно кому-то понравиться. Лично я верю, что некоторые треки из этого альбома точно останутся во времени”, - говорит Антон Беляев.

В 2014 году Therr Maitz выпустили три сингла в поддержку альбома: "Make It Last", "Feeling Good Tonight" и "Stop Quiet". Сделав альбом доступным для предзаказа на iTunes, Therr Maitz стали первой группой, три песни которой одновременно заняли три первых места в чарте. После опубликования пластинка также сразу же поднялась на первое место в топе альбомов в Itunes.

Выход альбома Therr Maitz отметят концертом 8 марта в московском клубе RED. А в апреле состоится премьера документального фильма-концерта о Therr Maitz под названием "Moviecorn".

[html] [/html]

