Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля 2015, 12:40

Шоу-бизнес

Кит Ричардс рассказал о будущем альбоме Rolling Stones

Фото: facebook.com/therollingstones

Один из основателей культовой рок-группы Rolling Stones, Кит Ричардс намекнул, что коллектив может выпустить новый альбом. Об этом музыкант рассказал в интервью журналу The Rolling Stone.

Участники коллектива, которому в этом году исполнится 53 года, обсуждали возможность записать новый альбом. "Мы говорили о том, чтобы позаписываться после гастролей, но пока ни к чему определенному не пришли. Это только идея. Но мне бы хотелось собрать ребят в студии снова", - заявил Ричардс.

Также Кит Ричардс сообщил, что вскоре выпустит третий сольный альбом, для которого сейчас он выбирает правильный момент: "В последнее время приходилось много работать с The Stones, поэтому я откладывал выход своего альбома до подходящего момента. Думаю, выпущу его в сентябре, но пока не уверен".

В свою очередь, Мик Джаггер в интервью Associated Press также намекал на выход новых песен: "Я в последнее время написал много новых песен о жизни вообще, на разные темы, о личном и общественном".

Гастроли Rolling Stones по США и Канаде стартуют 24 мая. Продажа билетов стартует 13 апреля.

[html][/html]

The Rolling Stones Кит Ричардс музыка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика