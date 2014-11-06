Театральное окно в Европу: какие спектакли смотреть на фестивале NET

Фото: lenkom.ru

С 7 ноября по 10 декабря в Москве пройдет фестиваль NET (Новый Европейский Театр). "Театральное окно в Европу" - так его окрестили организаторы. И действительно: московских зрителей ждет подборка лучших зарубежных (и не только) спектаклей. Играть будут артисты из Германии, Франции, Великобритании, Венгрии и России.

Из 15-ти заявленных в программе спектаклей сетевое издание M24.ru выбрало свою пятерку лучших. Подробности – в нашем театральном гиде.

"ЗОЛУШКА"





Режиссер: Марфа Горвиц Марфа Горвиц В спектакле играют: Надежда Лумпова, Александр Усердин, Катерина Васильева, Яна Гурьянова, Татьяна Волкова, Алексей Розин и Филипп Гуревич. Где: театр "Практика" Когда: 14 ноября в 19.00



Нет, это не традиционная сказка о карете-тыкве, крестной-фее и потерянной туфельке. Пьеса Жоэля Помра "Золушка", взятая за основу спектакля, - попытка переосмыслить сказочный миф.

По словам режиссера Марфы Горвиц, в пьесе есть задатки новой драмы.

"Помра как бы оставляет все исходные события, а потом как психолог разматывает все сюжетные узлы, оправдывая поведение каждого персонажа. Для меня этот спектакль – первая честная попытка разговора о таких важных вещах, как смерть, предательство и любовь", - поясняет Горвиц.

"КОРОЛЬ УБЮ"





Режиссер: Деклан Доннеллан Деклан Доннеллан В спектакле играют: актеры театра "Чик бай Джаул" и "Театра Э компани" (Франция, Великобритания) Где: Театр наций Когда: 21, 22 ноября в 20.00



Спектакль поставлен по пьесе Альфреда Жарри, которую тот написал в 14 лет. В центре сюжета – детские истории и взрослые вопросы. Чем пагубен инфантилизм, почему мы стираем из памяти детские годы, насколько жестоки бывают дети и какими они становятся много лет спустя. Об этом и многом другом рассуждает Деклан Доннеллан.

"Своей чрезмерностью и антисоциальным поведением, своей сокрушительной энергией, единственная цель которой – преумножение власти, Папаша и Мамаша Убю, возможно, ужасают нас ничуть не меньше, чем смешат. Разве не напоминают они нам наш собственный эгоизм и нашу необузданную жестокость, которая жила в нас в детстве?" - задается вопросом режиссер спектакля Деклан Доннеллан.

"ДЫХАНИЕ"





Режиссер: Кэти Митчелл Кэти Митчелл В спектакле играют: актеры театра Schaubuhne am Lehniner platz (Германия) Где: электротеатр "Станиславский" Когда: 29, 30 ноября в 20.00



Личные и глобальные конфликты на заре нового тысячелетия. Вот основной акцент спектакля, главные герои которого – добропорядочные люди: муж и жена. Что определяет степень их совершенства? Они не ходят в сетевые супермаркеты, смотрят арт-хаусное кино на языке оригинала и читают книги на актуальные политические темы. А еще не рожают детей, так как не хотят подвергать опасности перенаселенную планету.

"Летай я семь лет подряд каждый день из Лондона в Нью-Йорк, экологические последствия от этого будут меньшими, чем от одного моего ребенка. Ведь это десять тысяч тонн углекислого газа", - говорит один из супругов.

Где грань между личным и общественным, правильным и абсурдным – предстоит решить зрителям.

"КОНАРМИЯ"





Режиссер: Максим Диденко Максим Диденко Кто играет: актеры мастерской Дмитрия Брусникина Школы-студии МХАТ Где: Центр имени Мейерхольда Когда: 2 декабря в 20.00



Балет-оратория, постановка, фундаментом которой стали отчасти автобиографичные рассказы Исаака Бабеля. Артисты воспроизводят фрагменты произведений, объединенные темой гражданской войны. 1-я Конная армия под командованием Буденного, движется по украино-польской земле, чтобы захватить Варшаву.

События на сцене разворачиваются под электронную музыку и ансамблевое пение.

Спектакль "Конармия" – о нравственности, долге, духовных ценностях, трансформации привычного.

"БОРИС ГОДУНОВ"





Режиссер: Константин Богомолов Константин Богомолов Кто играет: Александр Збруев, Игорь Миркурбанов, Мария Миронова, Виктор Вержбицкий, Александр Сирин, Иван Агапов Где: театр "Ленком" Когда: 8, 9 декабря в 19:00



Классического Пушкина ждать не приходится. Эпатажный экспериментатор Константин Богомолов представит своего "Годунова". Герои меняются до неузнаваемости. Например, государев сын предстает в облике длинноногой блондинки.

Действие происходит в эпоху смуты, но костюмы и декорации современные, так как, по словам Богомолова, "Борис Годунов" - произведение вне временных рамок.

"Это история об относительности всех категорий", - добавляет режиссер.

Премьера спектакля в "Ленкоме" состоялась в сентябре этого года и стала одним из самых громких событий театрального сезона.