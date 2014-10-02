Первый директор театра на Таганке расскажет о самых известных спектаклях

Фото: m24.ru
В пятницу, 10 октября, состоится творческий вечер первого директора театра на Таганке Николая Дупака. Он вспомнит, как создавался легендарный театр, расскажет о прославленных актерах, режиссерах и наиболее известных спектаклях.
Также Дупак презентует свою новую книгу. В рамках музыкально-поэтической программы выступят друзья и коллеги Николая Лукьяновича: Зинаида Славина, Елена Драпеко, Ирина Скобцева, Любовь Чиркова, Валерий Черняев, Александр Цуркан, Луиза Хмельницкая.
Мероприятие приурочено к 93-летию Николая Лукьяновича, который отпразднует день рождения 5 октября, сообщили в столичном департаменте культуры.
Творческий вечер пройдет в театре на Таганке. Начало в 19.00. Вход свободный.
Николай ДупакЯвлялся директором театра на Таганке с 1963 по 1990 год.
Известен зрителям по фильмам "Служили два товарища", "Бумбараш", "Вечный зов", "Капитан Немо".
