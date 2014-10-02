Форма поиска по сайту

02 октября 2014, 17:57

Культура

Первый директор театра на Таганке расскажет о самых известных спектаклях

Фото: m24.ru

В пятницу, 10 октября, состоится творческий вечер первого директора театра на Таганке Николая Дупака. Он вспомнит, как создавался легендарный театр, расскажет о прославленных актерах, режиссерах и наиболее известных спектаклях.

Также Дупак презентует свою новую книгу. В рамках музыкально-поэтической программы выступят друзья и коллеги Николая Лукьяновича: Зинаида Славина, Елена Драпеко, Ирина Скобцева, Любовь Чиркова, Валерий Черняев, Александр Цуркан, Луиза Хмельницкая.

Мероприятие приурочено к 93-летию Николая Лукьяновича, который отпразднует день рождения 5 октября, сообщили в столичном департаменте культуры.

Творческий вечер пройдет в театре на Таганке. Начало в 19.00. Вход свободный.

Николай Дупак

Являлся директором театра на Таганке с 1963 по 1990 год.

Известен зрителям по фильмам "Служили два товарища", "Бумбараш", "Вечный зов", "Капитан Немо".

