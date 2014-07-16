Про театр: Алла Демидова расскажет о работе на сцене и в кадре

Алла Демидова. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 17 июля, в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова в Театре киноактера состоится лекция актрисы Аллы Демидовой. Она расскажет о работе на сцене и в кадре. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Аллу Демидову заслуженно называют одной из самых ярких и талантливых отечественных актрис. Сложно себе представить, что много лет назад юную Демидову не взяли в Щукинское училище. Всему виной была плохая дикция девушки.

Демидова поступила на экономический факультет МГУ, на третьем курсе начала реализовывать давнюю мечту, став актрисой Студенческого театра. Первой серьезной театральной работой Аллы Демидовой стала роль Лиды Петрусовой в спектакле "Такая любовь", который поставил Ролан Быков.

Позже Демидова все-таки поступила в "Щуку", затем попала в театр на Таганке, где стала ведущей актрисой труппы. Алла Демидова успешно играла в спектаклях Юрия Любимова, называя себя его подмастерьем.

Кинодебют Аллы Демидовой состоялся в 1957 году, когда вышел фильм "Ленинградская симфония". Однако зрительское признание пришло к актрисе после того, как на экраны вышла картина "Дневные звезды" по мотивам автобиографической повести Ольги Берггольц.

Также Демидова снималась в фильмах "Служили два товарища", "Вся королевская рать", "Зеркало".

Когда: 17 июля в 14.30 17 июля в 14.30 Кто: актриса Алла Демидова О чем: о театре и кино Кому смотреть: почитателям театрального и киноискусства





Трансляция завершена.