Комедию LADIES NIGHT с Гошей Куценко поставили в театре Моссовет

Комедию LADIES NIGHT с Гошей Куценко в главной роли покажут в театре имени Моссовета. Спектакль режиссера Виктора Шамирова поставлен по пьесе МакКартена, Синклера и Коллара.

В спектакле также задействованы Дмитрий Марьянов, Вячеслав Разбегаев, Эвклид Кюдзидис, Павел Сборщиков, Валерий Яременко, Константин Юшкевич, Георгий Мартиросьян, Виктор Вержбицкий и Людмила Артемьева.

По сюжету, шестеро безработных мужчин тщетно пытаются найти средства для существования. Денег остро не хватает, а ведь каждому нужно кормить семью.

"На глаза попадается объявление в газете о том, что за вход в бар, где показывают мужской стриптиз, каждая дама должна выложить 200 долларов. Безумная идея приходит внезапно: самим организовать группу стриптизеров, которая будет доводить до неистовства женскую аудиторию ночных клубов. "Гадкие утята" на глазах у изумленной публики превращаются в супер-героев", - сообщили организаторы.

Премьера спектакля состоялась в 2002 году. Ladies Night играли в Англии, США, Чили, Уругвае, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Пьеса, по которой поставлен спектакль, получила Приз Мольера – французский театральный "Оскар".



Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет.

Показы 20 октября, 17, 18 и 24 ноября. Начало в 19.00. Билеты от 800 до 8 000 рублей.

