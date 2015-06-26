Форма поиска по сайту

26 июня 2015, 14:57

Роман Виктюк поставил спектакль по драме Цветаевой

Фото: teatrviktuka.ru

Театр Романа Виктюка открывает летний "Театральный марафон" премьерой спектакля "Федра" на сцене Московского театра юного зрителя.

Роман Виктюк и актеры спектакля прочли "Федру" Цветаевой в духе игрового мифологического театра.

В центре сюжета – Федра, пытающаяся победить в себе страсть к пасынку Ипполиту. Это чувство в ее сердце зародила богиня Любви, которая таким образом решила отомстить Тезею за измену.

Кроме того, посетители услышат в постановке голос Елены Образцовой – это была ее последняя работа с Романом Григорьевичем.

Дата: 14 июля

Место: Московский театр юного зрителя

Цена: от 750 рублей

Театр Романа Виктюка Роман Виктюк Цветаева

