10 апреля 2015, 11:43

Культура

Ирина Апексимова ушла с поста директора театра Виктюка

Ирина Апексимова покидает пост директора Театра Романа Виктюка

Директор театра на Таганке Ирина Апексимова заявила, что покидает пост директора театра Виктюка. Она оставляет должность, поскольку завершила то, что хотела сделать, и теперь собирается сосредоточиться на работе в Театре на Таганке, сообщает телеканал "Москва 24".

"Я ухожу с должности директора театра Романа Виктюка, вчера был мой последний день там. Я сделала все, что считала нужным и что мне интересно. Больше перспектив для себя я в этом театре не вижу", - заявила Апексимова.

Исполняющим обязанности директора театра назначен Роман Виктюк. В пресс-службе Театра Романа Виктюка эту информацию подтвердили: "Нам стало известно об этом час назад. Роман Григорьевич еще не успел приступить к функциям в этой должности".

Напомним, актриса Ирина Апексимова стала директором театра на Таганке в начале марта. На этом посту она сменила Владимира Флейшера. На пост директора Театра Виктюка Апексимова была назначена в мае 2012 года.

Ирина Апексимова родилась в 1966 году в Волгограде. Училась в Школе-студии МХАТ, работала в МХТ имени Чехова, создала актерское агентство и продюсерский центр. Снималась в фильмах "Лимита", "День рождения Буржуя", "Клетка" и других.
