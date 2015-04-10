Ирина Апексимова ушла с поста директора театра Виктюка

Директор театра на Таганке Ирина Апексимова заявила, что покидает пост директора театра Виктюка. Она оставляет должность, поскольку завершила то, что хотела сделать, и теперь собирается сосредоточиться на работе в Театре на Таганке, сообщает телеканал "Москва 24".
"Я ухожу с должности директора театра Романа Виктюка, вчера был мой последний день там. Я сделала все, что считала нужным и что мне интересно. Больше перспектив для себя я в этом театре не вижу", - заявила Апексимова.
Исполняющим обязанности директора театра назначен Роман Виктюк. В пресс-службе Театра Романа Виктюка эту информацию подтвердили: "Нам стало известно об этом час назад. Роман Григорьевич еще не успел приступить к функциям в этой должности".
Напомним, актриса Ирина Апексимова стала директором театра на Таганке в начале марта. На этом посту она сменила Владимира Флейшера. На пост директора Театра Виктюка Апексимова была назначена в мае 2012 года.