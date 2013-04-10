Голикова может заменить Степашина на посту председателя Счетной палаты

Татьяна Голикова. Фото: ИТАР-ТАСС

До начала летних парламентских каникул в России могут состояться перевыборы руководства Счетной палаты. По некоторым данным, инициировать перевыборы может нынешний председатель счетной палаты Сергей Степашин.

Среди возможных кандидатов на этот пост рассматривается экс-глава Минздравсоцразвития, а ныне помощник президента Татьяна Голикова, пишет "Коммерсантъ".

Между тем по закону "О Счетной палате", который вступил в силу 5 апреля, перевыборы должны пройти осенью. Документ установливает новые правила выборов председателя палаты, зампредседателя и 12 аудиторов.

До 1 октября 2013 года предусматривается переходный период, в течение которого президент, Госдума и Совет Федерации должны сформировать Счетную палату в новом составе в порядке.

