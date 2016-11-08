Российский турист утонул на Пхукете

Фото: Чехонин Б./Фотохроника ТАСС

Турист из России утонул, купаясь на пляже Банг Тао Бич, в Таиланде, сообщает "Интерфакс". Спасатели вытащили потерявшего сознание 57-летнего мужчину из воды около двух часов дня в понедельник, 7 ноября.

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, однако спасти туриста не удалось, врачи констатировали смерть от утопления.

Глава службы спасателей пояснил, что волны в районе, где купался турист, были не слишком опасными. Несчастный случай произошел из-за того, что спасатели не патрулируют эту часть пляжа. Стоящий рядом отель предпочитает самостоятельно обеспечивать безопасность отдыхающих.

В результате бригаде потребовалось больше времени, чтобы прийти к тонувшему на помощь.