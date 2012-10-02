Форма поиска по сайту

02 октября 2012, 16:58

Шоу-бизнес

Запускается радио Euronews с вещанием на шести языках, включая русский

Микаэль Питерс. Фото: ИТАР-ТАСС

Euronews на базе телеканала запускает одноименную радиостанцию. Она будет вещать на шести языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском и русском.

Об этом сообщил генеральный директор телеканала Euronews Микаэль Питерс на всемирной пресс-конференции, посвященной развитию телеканала.

"Сегодня мы запускаем Euronews радио по всему миру... Новости каждые 15 минут утром, каждые полчаса днем. Где-то 30 процентов музыкальная часть... Сначала у нас будет шесть языков, а потом будут другие языки. Мы подписали соглашение с крупнейшими радиоплатфорами в мире, с радиоплатформами Соединенных Штатов, французскими, немецкими...", - цитирует РИА Новости слова Микаэля Питерса.

На данный момент эфир радиостанции транслируется на сайте телеканала. "Это калька видеоматериалов, адаптированная к радио", - объяснил представитель русской службы Euronews Сергей Дубин.

По словам Дубина, музыка занимает 30 процентов эфира радио Euronews по той причине, что контент радиостанции должен быть "менее занудным".

