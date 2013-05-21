Коммунальщики будут согласовывать свои действия с жильцами

Фото: M24.ru

Злоупотреблений со стороны управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) должно стать гораздо меньше, пишет "Российская газета". Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила по управлению многоквартирными домами, обязывающие коммунальщиков согласовывать каждый свой шаг с жильцами, а также регулярно предоставлять им отчеты о проделанной работе.

Это позволит бороться с махинациями и непрофессионализмом сотрудников управляющих компаний и ТСЖ. Теперь будет четко прописано, чем управляющая компания должна заниматься. Как говорится в документе, каждое свое действие - заключение контракта с ресурсосберегающими организациями, проведение ремонта или повышение платы - управляющая организация должна в обязательном порядке согласовать с жильцами на общем собрании. Кроме того, сотрудники управляющей компании или ТСЖ будут регулярно отчитываться перед жильцами о проделанной работе.

В документе также отмечено, что для контроля качества выполнения этих работ, владельцы квартир по желанию могут создать свою специальную комиссию.

С жителями домов должен быть согласован каждый пункт ремонта и содержания подъездов. Также управляющая организация обязана предоставить акт обследования технического состояния дома c указанием повреждений или неисправностей.

Жильцы дома могут обязать компанию выполнять работы, не включенные в минимальный перечень услуг, такие как поливка цветов и газонов, содержание бассейна (если он есть в доме), круглосуточное освещение дворов, наличие консьержки. По новым правилам они могут проводиться с устного и финансового согласия жильцов, пишет "Российская газета".

Следить за соблюдением этих правил будут государственные жилищные инспекции и Роспотребнадзор, куда россияне смогут пожаловаться на свои управляющие компании. Злостных нарушителей ждет штраф или лишение лицензии.

