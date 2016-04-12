Свыше 70% столичных домов находятся под управлением госкомпаний

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72,4 процента многоквартирных домов Москвы находятся под управлением государственных компаний, передает МИА "Россия Сегодня".

В то же время, по данным Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), доля частных компаний на московском рынке составляет 21 процент, 2,9 процента принадлежит ТСЖ, 3,8 процента – ЖСК.

По словам президента АКОН Сергея Крекова, большое число управляющих компаний характерно для мегаполиса, однако, в их распоряжении в среднем находится меньше площадей, чем в остальных городах. Аналогичный расклад отмечен и в Санкт-Петербурге.

"Большая доля госучреждений сложилась исторически. Если в текущей ситуации мы ничего не поменяем, доля государственных компаний и ТСЖ с ЖСК продолжит возрастать, а сегмент частных управляющих компаний будет сжиматься", – отметил глава Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость.