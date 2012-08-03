Продлен арест главному участнику дела о драке у ТЦ "Европейский"

ИТАР-ТАСС

Пресненский суд Москвы продлил арест Бекхану Ризванову, виновному в покушении на убийство после драки у торгового центра "Европейский", сообщает Интерфакс.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста обвиняемому до 5 ноября, суд удовлетворил запрос. Защита Ризванова предлагала отпустить его под залог в 1 миллион рублей или оставить под домашним арестом.

Второй обвиняемый, мастер спорта по боевому самбо и комплексным единоборствам Магомед Эльдиев, находится в международном розыске.

Напомним, 5 июня около ТЦ "Европейский", расположенного по адресу: площадь Киевского Вокзала, д.2, произошла драка с применением холодного оружия и травматического пистолета. Пострадавший Алексей Усачев принадлежал к тому же фанатскому объединению, что и Егор Свиридов, чья смерть спровоцировала массовые беспорядки в Москве зимой 2010 года.