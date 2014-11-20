Любовь и работа: сложные судьбы звездных женщин

"Ее история": Замужем за работой

На успешных женщин всегда навешивают ярлыки. Считается, что у них мужской характер, стальная воля и в семейной жизни находиться рядом с бизнесвумен невозможно.

Но даже самая сильная женщина мечтает о том, чтобы дома ее ждали близкие люди, в кругу которых она наконец сможет расслабиться. Лина Арифулина, Ольга Свиблова, Екатерина Одинцова и Светлана Сурганова на телеканале "Москва Доверие" расскажут о силе слабых женщин и о цене, которую пришлось заплатить за успех.

Фабрика звезд и надежд

"Концертный зал "Россия" был таким огромным для меня, и я вот тихонечко вошла в серединочку и села. Помощники режиссера, немного сварливые тетеньки, говорят: "Ну что вы там сели? Давайте командуйте". Я говорю: "А что надо делать?" – "Надо взять микрофон, всем сказать, что начинается репетиция". Я взяла микрофон и сказала: "Здравствуйте, я Лина Арифулина, прошу меня запомнить", – рассказывает продюсер Лина Арифулина.

Непробиваемая, настоящая стерва со стальными нервами, не женщина, а машина, которая может работать без сна и отдыха. Впрочем, другие в телевизионном бизнесе не выживают.

Фото: ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

"Я пробовала однажды быть мягкой и пушистой. Я получила по шапке так в этот день от всех, что лучше не быть мягкой и пушистой. Телевизионный мир, особенно по отношению к женщинам жестокий, непростой. Всегда мужчина-руководитель может унизить женщину, потому что она просто женщина", – говорит Лина Арифулина.

О том, кто такая Лина Арифулина, все узнали после телеэпопеи "Фабрика звезд". Для зрителей и участников она была строгим продюсером в очках. На самом деле Арифулина была серым кардиналом шоу и кукловодом. Именно она была ответственна за все, что происходило в кадре.

"Да, это ужасно, но работа на центральных каналах России, и особенно на Первом, предусматривала быть трудоголиком. Там других людей не воспринимали", – утверждает Арифулина.

Сегодня ей не нравится словосочетание "сильная женщина". Женщина должна быть слабой, но когда тебе всего 16, ты мечтаешь завоевать мир. Так было и с ней. Наврав, что ей скоро 19, Линура отправилась работать в Финляндию. Через знакомых она устроилась на местное телевидение.

"Это была колоссальная школа, это было совершенно новое телевидение, даже в то время финское телевидение – это было как сейчас для нас, допустим, американское или английское хорошее телевидение. Я очень многому научилась, подточила свой язык и плюс научилась чисто телевизионным вещам", – говорит Лина Арифулина.

1991 год. В стране перестройка, которая, конечно, коснулась и телевидения. Новые лица – Листьев, Невзоров, Демидов. Новые программы – "Взгляд", "Поле чудес", "L-клуб". Вместе с никому еще не известным Костей Эрнстом Лина Арифулина делает свои первые программы.

"Мы сделали "Парадиз-коктейль" – это первая светская программа, как раз на ВПТО "Видеофильм" Константин Львович Эрнст сделал свой "Матадор", а мы делали эту светскую программу о звездах. Впервые заглянули в шкафы звезд, во что они одеваются, на кухню. Это было такое ноу-хау, открытие", – вспоминает Арифулина.

Дальше все, к чему она приложит руку, будут называть новаторством, откровением и даже приписывать ее проектам скандальность.

Фото: ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин

"Шоу-бизнес меня просто ждал по той простой причине – шоу-бизнеса просто не было", – считает Лина.

Она станет первой женщиной-режиссером с классическим консерваторским образованием и совершенно западным взглядом на советских артистов. Из всех эстрадников она сделает ставку на Валерия Леонтьева и не прогадает. Леонтьев и во времена Союза всегда стоял особняком – лохматый, в ярких костюмах и с какой-то несоветской пластикой.

"Мы сели друг напротив друга, между нами был журнальный столик, на котором была грандиозная тарелка с разными орехами. Я не заметила, как я за полтора часа практически съела всю эту тарелку, я так нервничала, потому что я в момент прыгала, рассказывала.

На столе у него была какая-то колбочка, видимо с туристических поездок, я говорю: "Представьте, что это вы, вы вот так, вот так, вот так". Я настолько образно ему рассказала, что он сидел и как будто увидел себя в этом во всем и услышал", – вспоминает Лина Арифулина.

После ее работы с Валерием Леонтьевым к режиссеру Арифулиной выстроится очередь. "Начиная от Киркорова, Аллы Пугачевой и так далее и так далее. И потом эти концерты по нескольку раз делались опять же у этих артистов", – рассказывает Арифулина.

Когда на Первом канале ей предложили вести знаменитый по всему миру проект франшизы "Фабрика звезд", для Арифулиной это был очередной вызов. Как сделать российскую "Фабрику" ярче и интереснее, чем ее аналоги по всему миру?

Западные коллеги говорили, что еженедельные отчетные концерты "Фабрики" проводятся на столь же высоком уровне, как большие финальные концерты. Проект пользовался бешеной популярностью. Первый канал начал выпускать одних фабрикантов за другими.

"Знаете, сделать пять "Фабрик звезд" подряд – у меня ничего не менялось, кроме продюсеров с правой стороны, и этот бесконечный поток шоу. Плюс ко всему прочему тот ритм, в котором я жила во время "Фабрик", был, конечно, очень чудовищным", – говорит Лина Арифулина.

Между двух огней

Дочь Айна родилась незадолго до того, как Лине предложили заняться "Фабрикой звезд". Она разрывалась между годовалой дочкой и проектом своей жизни. Классический случай из жизни мамы-продюсера: однажды она просто забыла дочь в павильоне, а потом и вовсе поняла, что девочка не видит маму.

"С какой-то минуты я приехала назад домой к самой себе на день рождения самой себя и дочери. И я увидела, что моя дочь, оказывается, уже говорит что-то, уже что-то делает другое. И, честно говоря, мне становилось все страшно и страшно, потому что вдруг в какой-то момент я сейчас это упущу, а в будущем то, что я сейчас упускаю, мне может колоссально откликнуться: "Ну ты же не была со мной рядом", – рассказывает Лина Арифулина.

"Бывает такое, что мы на кухне, пока говорим, включаем радио, танцуем, рассказываем какие-то истории. Она в детстве это делала, и сейчас она все равно это делает: она берет какую-то мою игрушку и начинает ее голосом со мной разговаривать. Даже несмотря на то, что мне 15 лет, это все равно весело", – утверждает дочь Лины Арифулиной Айна.

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Пятая "Фабрика" станет последней в ее карьере. Арифулина решит: пусть шоу продолжается без нее. Грандиозный успех, к которому она шла, вдруг начал раздражать и пугать.

"Когда я впервые пришла на телевидение в Останкино, передо мной была женщина, мне сказали, что это самый гениальный телевизионный режиссер. И что я перед собой увидела? Я увидела черные брюки широкие, уже бесформенные, я увидела свитер, который уже несколько дней, простите, не стирался, сигарета, пепел которой уже сыпался на грудь, лицо – я уже не понимала, кто это, прическа – пострижена как гаврош. Я говорю: "Это женщина?" Первое, что я тогда сказала: "Я никогда не буду такой", – вспоминает Лина Арифулина.

"Моя мама дома и мама на работе – это два абсолютно разных человека. Дома она всегда очень дружелюбная, на работе она все время строгая. Она требует от своих работников и коллег всего того, что ей хотелось бы. Дома она ведет себя абсолютно раскованно, со мной ее даже не узнать", – считает Айна.

На работе Арифулина была незаменима, а вот семейная жизнь трещала по швам. Отношения с гражданским мужем, отцом Айны, не складывались. Они расстались, прожив всего три года. В жизни Лины не было места ничему, кроме бесконечной работы.

"Поступило указание: за три дня мы должны сделать фантастическое шоу. И так мы и сделали – "Большая премьера с Иваном Ургантом". Это первая премьера, в которой Иван Ургант вышел в эфир. Но три дня – это нереально. Сделать другую программу – вам два дня сделать. "Фабрика звезд" – 40 дней. У нас ничего не было. "Народный артист" уже начался, а 40 дней до начала эфира. И я начала делать. Но это невозможно", – утверждает Лина Арифулина.

Она никогда не жаловалась. Да, она могла разреветься, но только когда нет посторонних. Во всех остальных случаях красная помада и капля любимых духов – только так можно появиться на площадке.

"Когда ты падаешь на дно, это далеко не слабая позиция. Это позиция воина на самом деле, и она очень сильная. Это как тот же самый трудоголик, обратная, противоположная ось, и то же самое здесь. Когда ты находишься в трудностях, в борьбе с самим с собой, в кошмаре, в котором находишься, там идет колоссальная работа. Поэтому этот воин не может себе позволить сесть, взять коробку печенья", – считает Лина.

Она ушла, оставив самый перспективный канал, чудовищно уставшей и разбитой. Но диагноз "трудоголик" было уже не исправить. И тогда Арифулина придумала новый бизнес. Лучше всего ей удавалось шоу, а значит, она будет устраивать свадьбы и самые веселые корпоративы.

"Я, может быть, одна из первых и начала, режиссер профессиональный, делать это event-движение. Узкий круг телевизионный превратился в широкий мир благодаря вот этим свадьбам на ту минуту", – говорит Арифулина.

Сегодня у нее серьезный бизнес. И снова она первая. Ее школы музыки ищут талантливых детей и подростков. Аналогов в России нет. В преподавателях Сати Казанова, Алексей Чумаков и Доминик Джокер. Из знаменитых выпускников певица Нюша и новое открытие – Полина Скай.

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Она дарила праздник всем и почти забыла о себе. Искать мужа в шоу-бизнесе – все равно что иголку в стоге сена. К тому же о ее характере ходили легенды. Такая задавит любого мужчину и глазом не моргнет.

"Я думаю, что необеспеченному мужчине рядом со мной будет просто тяжело, потому что я зарабатываю, я занимаюсь бизнесом, у меня реально большой, хороший бизнес, начиная с учебно-образовательного и в разных странах. Я думаю, что мужчина, который не зарабатывает со мной, в какой-то момент наступит такая внутренняя ситуация, что он будет ревновать, ощущать себя плохо, неловко", – утверждает Лина Арифулина.

Своего любимого Лина Арифулина встретила случайно. Торопилась на мероприятие получать очередную премию за лучшее шоу. Такси не приехало, прямой эфир через 15 минут. Лина выбежала на улицу и остановила машину.

"Дело все в том, что он мужчина, потому что, видимо, то, что он военный летчик, изначально заложено мужское, что он с 14 лет в Суворовском училище, поэтому изначально мужчина, мужчина, который от нюансов, – подает, открывает двери и так далее, мне тоже всегда подают и открывают двери, но ощущение, что ты стоишь и себя чувствуешь женщиной, наверное, это очень редко. Слава богу, не шоу-бизнес", – говорит Лина.

"Она как будто бы расцвела. У нее появились желания, она хотела ходить в салоны, на маникюр, туда-сюда. Появился мужчина в доме, и теперь она может расслабиться и быть женщиной", – считает ее дочь Айна.

Когда тебе немного за 50, самое время расслабиться и превратиться в девчонку восторженную, влюбленную и, главное, любимую.

"Я думаю, что она только сейчас позволила себе быть слабой, потому что раньше, конечно же, не было мужчины, она выполняла какую-то главную роль в нашей семье, даже мужские обязанности она тоже выполняла", – говорит Айна Арифулина.

"Хочу успеть надеть платье, хочу фату, хочу суетиться, хочу девичник. Понятно, может, поздновато, но, с другой стороны, знаете, мои подружки тоже с большим удовольствием придумывают номер, примеряют платья согласно их размерам. То есть мне стало так это увлекательно, эти мимишные интересные вещи. Они наконец-то коснулись меня", – рассказывает Лина.

Королева красоты из Нижнего Новгорода

"Мы говорили, мечтала ли я о том, что ко мне на день рождения придут все представители столичного бомонда. Я своих друзей бомондом вообще не считаю", – говорит руководитель PR-агентства Екатерина Одинцова.

День рождения для Екатерины Одинцовой – двойной праздник. Именно в этот день несколько лет назад она открыла собственное PR-агентство. Со многими представителями московской богемы Катя поддерживает тесные отношения. Поздравлять именинницу пришло 150 человек.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Когда я переехала в Москву, у меня, конечно же, стремительно стало расти количество знакомых, потом из них стали выкристаллизовываться друзья, и вчера у меня были именно друзья", – рассказывает Екатерина Одинцова.

Екатерина Одинцова росла в интеллигентной семье. Мама и папа – инженеры, бабушки и дедушки – педагоги. Родители обожали и баловали единственную дочь. В родном Нижнем Новгороде Катя и поступила в университет. Выбрала сложную профессию химика-исследователя, но очень быстро поняла, что наука не приносит денег.

"Я так устроена, что я вообще трудоголик, я могу работать очень много, но мне нужна обязательно материальная отдача от моего труда. Мне нужно понимать, что моя работа приносит пользу не только обществу, но и моей семье. Для меня вообще все сфокусировано на моей семье по большому счету", – утверждает Екатерина.

Екатерина стала искать работу, которая была бы не только увлекательной, но и прибыльной. Так она попала в совершенно иную сферу – на телевидение. Яркую улыбчивую блондинку, королеву красоты университета заметили и предложили ей должность ведущей.

"Я вполне довольна этим этапом своей жизни. Я была счастлива, мне это очень нравилось. И я, конечно, по своему духу, по складу характера своего больше журналист, чем химик-исследователь. Хотя и там и там любопытство – это одно из основных качеств", – говорит Екатерина Одинцова.

Вскоре обаятельную телеведущую стали узнавать на улицах родного города. Кате казалось, что ее жизнь складывается идеально. Она добилась успеха, вышла замуж за хорошего человека. Неожиданно ее мир перевернулся с ног на голову: в 21 год Одинцова попала в серьезную аварию.

"Прихожу в себя ночью в больнице в реанимации, понимаю, что очень много чего сломано, понимаю, что с лицом что-то явно не так, и снова проваливаюсь в беспамятство", – вспоминает Одинцова.

Катя провела в больнице два месяца. Врачи запретили ей вставать, поворачиваться, даже смотреть телевизор и читать книги было нельзя. У Одинцовой была серьезная травма глаза. Зато у нее было достаточно времени для размышлений. И Катя поняла, что своей идеальной, казалось бы, жизнью она совершенно недовольна.

"Вот я буду так медленно идти по жизни, все распланировав, и, в общем, уже до пенсии, и вдруг я понимаю, что жизнь может оборваться в любой момент, и все, что ты простроил вдолгую, – оно может не случиться", – говорит Екатерина Одинцова.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

После аварии Екатерина решила, что размеренная семейная жизнь не для нее и подала на развод. "Пожалуй, самое яркое открытие, которое я сделала, заключается в том, что нельзя откладывать на потом жизнь, счастье и какие-то свои мечты", – считает Одинцова.

Впрочем, главной причиной распада брака Одинцовой была не переоценка ценностей. Работая на Нижегородском телевидении, Екатерина познакомилась с Борисом Немцовым. В то время он занимал пост губернатора области. Харизматичный Немцов очаровал девушку. Ее не смутило то, что Борис уже был женат и у него росла дочь.

"Ну а что делать? Да, родила от Немцова. Между прочим, симпатичный парень с неплохим характером. Да, слегка он такой легкомысленный, но это, опять же, продолжение его позитивных качеств характера", – рассказывает Екатерина Одинцова.

Имидж бывшей

Карьера Бориса складывалась удачно. Вслед за возлюбленным Екатерина отправилась в Москву. К тому моменту у них уже появился сын Антон. Вскоре родилась дочка Дина. Но мечта не сбылась. Немцов уходит и бросает ее с маленькой дочкой.

Оказывается, у него есть женщина и она тоже ждет ребенка от политика. Для Одинцовой это удар. Она верила, что рано или поздно Борис будет с ней, и тут такое унижение. Возвращаться в Нижний означало признать поражение, и она приняла решение остаться и, главное, показать Немцову, кого он потерял.

"Тема штампа в паспорте для меня закрыта, и я понимаю, что штамп в паспорте никакого отношения к счастью не имеет, потому что ничего нельзя удержать, ничего тебе не принадлежит, в этой жизни нужно все принимать и все отпускать", – говорит Одинцова.

"Тогда я это воспринял как данность. То есть, конечно, мне хотелось, чтобы этого не было, но я не впал в депрессию от этого", – рассказывает сын Екатерины Одинцовой Антон Немцов.

Кем она была для него – любовница, неофициальная жена, мать его детей? Разводиться с женой ради Кати он не собирался, и такие двусмысленные отношения его полностью устраивали. Одинцова понимала, что их ждет разрыв. Вскоре Катя действительно осталась одна в кредитах, без любимого мужчины, с маленькими детьми.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Борю, конечно, я любила. Я родила от него двоих детей. Но эта история закончилась. Эта история закончилась, я считаю, хорошо. А отношения сложные, в которых было много нюансов, в которых появились дети, но отношения хороших родителей мы сохранили в полной мере", – говорит Екатерина Одинцова.

Мечта о столичной известности сбылась, но теперь ее знали не как Катю Одинцову, а как бывшую Немцова. Это звание мешало амбициозной Кате. Она решила доказать всем, что способна добиться многого самостоятельно и обеспечить своих детей. Помощи у Бориса она просить не хотела.

"Когда мы завели собаку, Дина вдруг осознала ответственность. "Это что, – говорит, – 20 лет будет со мной жить, а мне будет уже 30, а вдруг мужу она не понравится, и что же делать?" Я говорю: "Ну подари ее мне, я буду за нее отвечать". Она мне подарила, и стало легче.

Если бы мне не надо было зарабатывать на ремонты, машины, путешествия, репетиторов, я, конечно, не стала бы работать по 16 часов в сутки. Да, это немножечко уязвленное женское самолюбие, я не отрицаю. Но он в позитивном смысле уязвил мое самолюбие, что меня так конструктивно подвигло на то, чтобы добиваться успеха, не просто самореализации, не просто работать в удовольствие", – утверждает Екатерина.

Катя постаралась сделать так, чтобы их разрыв не повлиял на отношения отца с детьми.

"Я не объясняю детям, почему папы рядом нет, потому что папа занимается с детьми, он находится рядом с детьми. Что значит "папы рядом нет"? Что он не ходит тут в тренировочных штанах по дому? Да, папа живет в другом месте, у него другая семья, и они знают Соню, дочку от уже следующих отношений. Соне на два года меньше, чем Дине. И все нормально общаются", – считает Екатерина Одинцова.

"Если у меня будет муж, то я очень ценю такое качество – честность. По-моему, это одно из самых главных качеств. И когда семья основана на доверии, это, можно сказать, просто залог счастья всей семьи", – утверждает дочь Екатерины Одинцовой Дина Немцова.

А дальше она открыла собственное звездное PR-агентство, которое вскоре стало приносить доход. Катя Одинцова – звезда всех столичных вечеринок. Ни одно мероприятие не проходит без этой яркой блондинки. У нее в друзьях сплошные VIP-персоны. Она недосягаемая мечта для всех мужчин. Но нужны ли ей все?

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Любовь нужна всем – детям, взрослым, внимание нужно всем. Если вы не хотите человека потерять, конечно же, нельзя его ставить на второе место после своей работы, потому что работа не сделает нас счастливыми. Счастливыми нас делают любовь и семья", – говорит Екатерина.

Сегодня в личной жизни Кати Одинцовой пустота. Здесь ее тоже преследует имидж бывшей, неофициальной. Однажды она получила предложение о замужестве, но ей пришлось считаться с мнением Немцова. "Один раз он вмешался, когда я собиралась замуж, он считал, что это ошибка. И то он вмешался только советом своим", – говорит Одинцова.

Чувство одиночества Одинцова заполняет новыми проектами и новыми знакомствами. Это отличный способ больше не оставаться наедине с собственными мыслями. Катя постоянно занята. Смысл ее жизни – работа и дети.

"Я, наверное, хочу быть такой же счастливой, как моя мама, потому что она очень счастлива", – считает Дина Немцова.

"Чувство одиночества мне не знакомо, потому что жизнь моя заполнена до краев. И ничто пустое сюда вклиниться вообще не может, потому что у меня очень много настоящего в моей жизни. Это здорово", – говорит Екатерина Одинцова.

Перипетии судьбы

"Я, конечно, не подарок в том смысле, что у меня всегда была какая-то генеральная линия. Я почему-то всегда четко понимала и ощущала, что мне надо, в какую сторону двигаться и чем мне надо заниматься. И свернуть меня с этого пути было крайне сложно", – считает поэт, композитор, солистка группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова.

"Она девка бодрая, боевая девка. Она рассусоливать не будет, что я устала. Это такая Анна Ахматова наших дней. У нее все вещи очень сильные", – утверждает друг Светланы Сургановой Константин Мирошник.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Короткая стрижка, мальчишеское телосложение, резкие черты лица. Она все время словно противопоставляет себя окружающему миру. Кошка, которая гуляет сама по себе. Первые стихи в 12 лет – от одиночества. Тусовки с неформальной молодежью – от протеста.

Она никогда не скрывала, кого любит, и откровенно плевала на общепринятые нормы. Это сегодня она стала спокойнее и улыбчивее, охотно отвечает на вопросы журналистов. Кажется, ее невозможно обидеть, но так было не всегда.

Коренная петербурженка Сурганова выросла в неполной семье – мама и бабушка. После того как Света однажды вернулась из детского сада и задала вопрос о том, почему у всех детей есть папы, а у нее нет, она получила лаконичный ответ.

"Она говорит: "Папа погиб, папа умер. Так и отвечай всем дальше в детском саду, в школе. Нет папы, папа умер", – вспоминает Светлана Сурганова. Об отце она больше не спрашивала, если бы не случай. Однажды в сильной ссоре с мамой Света узнала: она неродная дочь.

"В общем-то, я бы и до сих пор не узнала об этом. Была такая провокационная ситуация, все было на острие, сложный был момент с мамой, и она сгоряча это сделала, сказала, раскрыла эту семейную тайну", – рассказывает Светлана.

Это был шок. Слова матери звучали как пощечина. Именно тогда она почувствовала себя не только одинокой, но и преданной. Она попытается найти биологических родителей, но безуспешно. И тогда Сурганова решит: ей не нужен никто, она проживет самостоятельно.

"Идти по жизни дальше было принято решение. Мамуля очень долго переживала, но, тем не менее, это позволило мне стать тем, кем я сейчас являюсь", – говорит Сурганова.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

К тому моменту Светлана уже играла в нескольких группах. На одном из концертов она познакомилась с Дианой Арбениной, которая приехала в Питер из Магадана. Сурганова поняла, что встретила единомышленницу. Собрала чемодан и переехала в Магадан.

Так появилась группа "Ночные снайперы". Искренние тексты и проникновенная скрипка стали визитной карточкой "Снайперов". Несколько лет скандальный дуэт собирал полные залы. Неважно, выступали они в маленьких ДК или на стадионах. Но однажды все закончилось. Диагноз "онкология" прозвучал как приговор. С мамой она была в ссоре.

"Она на меня очень обиделась, когда я ей долго об этом не говорила, и когда уже предстояла вторая операция, и когда уже действительно серьезный вопрос был. Maybe да, maybe нет, то есть непонятно, выживу я или нет, все-таки пришлось ей позвонить, сказать: "Мамуль, тут такая ситуация, я приболела".

И еще больше она обиделась на то, что, когда я поступила в больницу, меня сопровождала Динка Арбенина. Там же нужны были какие-то координаты родственников. Я была вынуждена сказать, что из родственников – типа вот моя сестра только Диана", – рассказывает Светлана Сурганова.

Этот дуэт был записан несколько лет назад. Слова Александра Медведева, музыка и аранжировка Светланы Сургановой, они оба знают, что значит балансировать между жизнью и смертью, оба прошли через предательство и невыносимое чувство одиночества. Оба стали сильнее.

"Я, честно говоря, не знаю наизусть ни одной молитвы. Для меня молитва – это стихи любимых поэтов", – признается Светлана. Сегодня Сурганова говорит уже в спокойных интонациях о том, как это было, но тогда она почти не верила, что выживет.

"Пять или шесть, я не помню, но касаемо онкологических – там было три. Первая, вторая буквально через 12 дней, потому что там плохо просанировали, нужно было еще раз вскрыть меня. Третья операция восстановительная была", – вспоминает Светлана Сурганова.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Не в бровь, а в глаз

Каждый день она отвоевывала право на жизнь. Каждый день доказывала, что она сильная. Сурганова выходила на сцену и пела. Никто не знал, что в этот момент перед ними стоит уже другая Сурганова.

"Восемь лет я была стомированным человеком, стомированным пациентом, кто знает – тот знает. Достаточно непростое состояние, требующее отдельного ухода. Я много лет не могла решиться на эту реконструктивную операцию, потому что была напугана двумя предыдущими. Очень тяжелые реанимации были. Думала, что, если там еще что-то не так пойдет, я, наверное, этого не выдержу", – рассказывает Светлана.

Но следующий удар был еще сильнее. Физические раны залечить можно, но как быть с душевными? Сегодня обе бывшие подруги не рассказывают о том, что произошло. "Снайперы" расстались. Диана Арбенина полностью прекратила общение с коллегой по группе.

"Досадно то, что чисто человеческих взаимоотношений не удалось сохранить. Какие-то были слабые потуги, потом и они куда-то нивелировались, к великому моему сожалению", – сетует Светлана Сурганова.

"Мне кажется, она его не пережила до сих пор, этот разрыв, но я бы не оперировала такими понятиями, как предательство, поскольку мы не знаем, что произошло. Мы знаем, что произошло со слов Светы и что произошло со слов Дианы. Как было на самом деле, не знает никто, кроме них", – говорит директор Светланы Сургановой Елена Жукова.

После почти десяти лет существования коллектива, на пике популярности Сурганова покинула проект. Официальная причина – творческие разногласия. Название "Ночные снайперы", репертуар, слава – все это досталось Диане.

"Там состояние, в котором Светлана осталась практически ни с чем. Возможно, это можно было сделать по-другому, но мы не можем судить. Но, повторюсь, Светлана до сих пор это не пережила", – утверждает Елена Жукова.



Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сурганова болезненно перенесла очередное разочарование. Экс-"снайперша" с головой ушла в работу: записала несколько альбомов, выпустила сборники поэзии, играет в театре и дает концерты. Строит дом, ведет замкнутый образ жизни. Сурганова никогда не пыталась создать себе имидж рок-звезды. Внутри она по-прежнему чувствует себя робкой, ранимой, маленькой девочкой, которую легко обидеть.

"На улице к ней может подойти просто какая-то девушка-поклонница, Светлана тут же ее может пригласить с собой на ужин в ресторан, расспросить о ее жизни и отдать свои последние деньги, которые у нее сейчас есть в кармане, если у той какая-нибудь сложная ситуация. Она всегда с таким распахнутым взглядом на мир, как ребенок, по-хорошему", – рассказывает Елена Жукова.

Несколько лет назад в жизни Дианы Арбениной произошло важное событие – рождение близнецов. Светлана же к появлению в своей жизни малыша пока не готова. После перенесенного недуга она не сможет стать матерью, а взять малыша из детского дома она вряд ли решится.

"Вот сейчас дострою дом. Альбом уже записала, сейчас дом дострою, два куста сирени посадила, вот теперь уже можно думать дальше", – говорит Светлана Сурганова.

"Ой, она матерью будет прекрасной, она же создана для этого, всю свою неистраченную любовь, нежность она заколбашивает в свои гениальные вещи, песни. Это даже не песни, а пьесы, куски, вырванные из жизни", – рассказывает Константин Мирошник.

Своими детьми Светлана называет стихотворения и песни. Она поняла: чтобы быть счастливой, нужно жить сегодняшним днем.

"Вот реально ценишь каждый момент, каждую встречу, каждый день и проживаешь с чувством благодарности, что этот день наступил для тебя, ты жив, ты здоров, у тебя есть руки-ноги, ты соображаешь, не всегда хорошо, но все-таки соображаешь, неплохо выглядишь.



Фото: m24.ru/Михаил Сипко

У тебя есть друзья, ты даже можешь заниматься творчеством, и это творчество воспринимает какое-то – и не маленькое – количество людей и благодарно тебе за это творчество. Я ли не счастливый человек?", – рассуждает Светлана Сурганова.

Дитя хрущевской "оттепели"

"Я ребенок хрущевской оттепели. В 57-м году фестиваль молодежи и студентов немножко приподнял железный занавес, то есть появились выставки современного искусства, появились выставки дизайна, мир как-то распахнулся", – говорит кинорежиссер, директор «Мультимедиа арт музея» Ольга Свиблова.

Худая, длинноногая, всегда в суперкоротких юбках и невероятных украшениях Ольга Свиблова – смесь из стиля, проницательного ума и характера настоящей стервы.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Работать бессмысленно в 70-е годы было глупо, поэтому мне с моей аспирантурой и с моим красным дипломом университетским гораздо интереснее и более творчески было работать дворником", – рассказывает Ольга Свиблова.

Этот взрывной характер и упрямство с годами только набирают обороты. Свиблова нетерпима, упряма и резка в суждениях. Так было всегда, сколько она себя помнит. "У меня была замечательная семья – мама, папа, бабушка и кошка Брыська. Это то, что я помню. Коммунальная квартира на Ульяновской улице, в которой было, я не знаю, комнат 12", – говорит Ольга.

Эпизод из детства. Комната в коммунальной квартире. Маленькая Оля скучает. После работы родители часто оставляют ее одну, а сами бегут к друзьям, выпивают, слушают музыку, танцуют.

"Я очень расстраивалась, потому что родителей никогда не видела, как бы хотелось. Я думаю, каждому ребенку хочется родителей больше и больше, мы все как бы имеем претензии к родителям, что их недостаточно. И в какой-то момент я залезла в шкаф, изрезала ножницами мамино единственное выходное платье", – вспоминает Свиблова.

Это будет не единственным проявлением ее характера. Однажды, поссорившись с учителем, Оля просто перестала ходить на уроки. В результате родители переведут бунтарку в другую школу.

"Нормальному ребенку, конечно, иногда хочется, чтобы за тебя решили, тебе помогли. Но эта позиция, что все надо уметь решать самому, включая драки во дворе и какие-то более серьезные вопросы – кем быть, на кого пойти учиться, за кого выйти замуж, – это всегда оставалось на мое усмотрение", – утверждает Ольга Свиблова.

Именно так, самостоятельно, не слушая никого, она соберется замуж в 18 лет. Последствия этого решения станут трагическими и для нее, и для избранника. "Я решила отравиться и замуж не идти. Накануне я это и сделала. Но, видимо, я так отравилась, что мама меня довольно быстро привела в чувство, я проснулась", – рассказывает Свиблова.

Она больше не хотела видеть бывшего возлюбленного, друзей и однокурсников. Решение пришло молниеносно. Свиблова собрала вещи и переехала на окраину Москвы, устроилась лаборанткой и начала жизнь с нуля.

"Чтобы работать и как-то жить, я сдавала кровь, я ходила на психологические опыты, которые проводились в Институте психологии и где платили полтора рубля – не помню, за час или что-то такое.



Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Однажды один из приятелей показал Ольге стихи молодого поэта Алексея Парщикова. Она сразу поняла – перед ней работы гения. Ольга и Алексей познакомились на Новый год в студенческом общежитии МГУ и больше не расставались.

"Он мне сделал предложение и говорит: "Слушай, летом на каникулы ехать, нас, во-первых, нигде вместе не поселят». И мы решили, что мы женимся. Это были последние дни декабря, мы встретились и до майских праздников мы поженились в городе Донецке", – рассказывает Ольга.

Брак с гением оказался сложным. В нем не нашлось места для интересов и амбиций Ольги. Она смирилась, что на первом месте всегда будет только муж и его поэзия. "Довел нас уже путч 1991 года по-настоящему, и через десять лет нашей совместной жизни у нас родился сын", – утверждает Свиблова.

Ольга устроилась на работу в НИИ, вставала в шесть утра – два часа добираться до работы. Высиживала от звонка до звонка и ехала домой. Через несколько месяцев такой рутины она уволилась из института и устроилась дворником.

"Вот у тебя есть кусок двора, и ты должен обеспечить чистоту в любую погоду. Если ты относишься к этому как к ужасной обязанности, то ты вымираешь, ты деклассированный и непонятный элемент", – говорит Ольга Свиблова. У нее оказалось огромное количество свободного времени, которое она тратила на чтение.

"Я абсолютно глубоко уверена, что счастье не в материальных цифрах. У тебя может быть все материально, а счастья может не быть", – считает Ольга.

Фото: m24.ru

Черный квадрат

Свиблова вскоре поняла, что больше не может жить на вторых ролях. Ей нужна была самореализация и поддержка, которую она не могла найти дома. Ольга начала организовывать выставки друзей-художников, затем занялась документальным кино. Знакомство с лучшими представителями контркультуры позволило начать работу над документальным фильмом "Черный квадрат", историей неофициального советского искусства.

"Я делала фильм про время и как это время породило эту культуру, как эта культура его отразила, когда перестройка подошла к пику, открыла все эти пласты культуры, которыми мы сегодня гордимся", – рассказывает Ольга Свиблова.

Картину ждал невероятный успех. Огромное количество наград, в том числе приз Каннского фестиваля. Следующий проект Свибловой предложили делать на знаменитом экономическом форуме в Давосе.

"Мне дают целый час выступления, это вообще очень много в Давосе, чтобы я рассказала о России, показав это искусство, новое, неофициальное тогда. Мне говорят: "А что вы ждете от России?" Я говорю: "Путч", – вспоминает Свиблова.

А потом она снимет документальный фильм о перестроечной России "В поисках счастливого конца". Монтировать и дублировать фильм Свиблова отправилась в Париж. Там и произойдет судьбоносная встреча с будущим мужем – бизнесменом и галеристом Оливье Мораном.

"Он меня очень сильно изменил, он меня очень многому научил. Жизнь вокруг него приобретала какие-то удивительно простые, ясные, для меня фантастически красивые формы", – утверждает Ольга.

В этом красивом романе все было по-другому. Моран был готов не только принять чувства Ольги, но и любить и поддерживать ее в ответ.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

"Недолюбленные люди, недолюбленные дети опасны сами себе, и когда они сами себя не любят, они опасны для окружающих, потому что они разрушающий радикал, любовь – это созидающий радикал. Он меня подхватил в тот момент, когда эта печка была мне нужна. Он меня согрел", – считает Свиблова.

Ольга согласилась выйти замуж за Оливье при одном условии – она останется в России. Супруги решили жить на два города. Оливье помог Свибловой воплотить ее мечту – открыть Московский дом фотографии. Затем были «Мультимедиа арт музей» и школа имени Родченко.

"Без его помощи не было бы музея. Это не просто материальная помощь, это гораздо большая помощь, ее нельзя объяснить в словах", – рассказывает Свиблова.

Прошло всего несколько месяцев с того момента, как Ольга потеряла мужа. Она так же много работает, так же открывает новые таланты, но любовь к искусству не может заменить любовь к человеку. "Это была часть моей кровеносной системы, мне кажется, как будто два клапана просто", – говорит Свиблова.

Работа – это единственная возможность забыть, что рядом больше нет мужчины, который вдохновлял, любил и понимал.

"Мы можем остаться пустышками, мы можем стать просто вредными и опасными для самих себя и для окружающих. И мы можем сформировать себя так, чтобы проявить в себе то, что нам дано, этот самый талант, потому что он заложен в каждом", – утверждает Ольга.

Стремление к новым карьерным вершинам помогает не думать об измене, предательстве, одиночестве. Но даже самая блестящая карьера никогда не заменит личного счастья. Любая женщина готова пожертвовать собственными амбициями, если рядом окажется тот самый единственный человек, который будет достоин этой жертвы.