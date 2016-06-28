"Ухо" центров госуслуг переехало в Строгино

Фото: ivanovskoe.mos.ru

Инсталляция "Ухо" центров госуслуг с ВДНХ переехало в МФЦ района Строгино, сообщает пресс-служба центров государственных услуг "Мои документы". Теперь оно располагается по адресу Строгинский бульвар, 28.

В него можно шепнуть свои идеи или поделиться проблемами при оформлении документов. Внутри "Уха" находится специальное устройство, которое принимает информацию и передает звуковой файл на электронную почту специалисту по работе с обращениями граждан.

"Мы установили "Ухо" как символ того, что мы слышим и делаем. Достаточно просто подойти и сказать, что еще вы хотели бы видеть в центрах госуслуг Москвы, и мы с удовольствием постараемся это сделать, – отметили в руководстве столичных центров "Мои Документы".

Инсталляция появилась на ВДНХ около года назад по случаю четырехлетия московских центров государственных услуг "Мои документы". "Ухо" стало еще одним каналом связи наряду с "горячей линией", соцсетями и электронной приемной.

Сейчас в Москве работают 123 центра госуслуг.